트럼프 “이란 14개항 역제안, 검토했지만 수용 불가”

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 국제공항에 도착해 에어포스 원에서 내리고 있다. 로이터연합

이건 받아들일 수 없다”면서 “검토해봤다, 모든 것을 검토해봤지만 받아들일 수 없다”고 거듭 밝혔다고 보도했다.