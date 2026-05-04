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트럼프 “이란 14개항 역제안, 검토했지만 수용 불가”

입력:2026-05-04 05:26
수정:2026-05-04 05:39
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도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 역제안한 14개항의 종전 협상안에 수용 불가 입장을 밝혔다는 보도가 나왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 국제공항에 도착해 에어포스 원에서 내리고 있다. 로이터연합

이스라엘 공영 칸 방송은 3일(현지시간) 트럼프 대통령이 인터뷰에서 이란의 제안과 관련, “이건 받아들일 수 없다”면서 “검토해봤다, 모든 것을 검토해봤지만 받아들일 수 없다”고 거듭 밝혔다고 보도했다.

앞서 이란은 미국의 9개 제안에 대한 답변 격으로 중재국인 파키스탄을 통해 14개 항으로 구성된 제안을 전달했다.


반관영 통신인 타스님 통신은 미국이 2개월간의 휴전을 제안했으나 이란이 30일 이내에 모든 쟁점을 해결하고 전쟁을 끝내자는 입장을 보냈다고 설명했다.

이란이 보낸 제안서에는 ▲전쟁 피해에 대한 배상금 지급 ▲군사적 침략 재발 방지 보장 ▲미군의 이란 주변 지역 철수 ▲이란 해상봉쇄 해제 ▲해외자산 동결 등 대이란제재 해제 ▲레바논 등 모든 전선의 전쟁 종식 ▲호르무즈 해협의 새로운 메커니즘 구축 등 요구가 담긴 것으로 전해졌다.

이에 대해 이란은 이날 미국의 공식 답변을 접수하고 검토에 착수했다는 보도가 나왔다. 외교부 대변인 에스마일 바가에이는 이란 언론을 통해 “파키스탄을 통해 전달받은 미국 측 답변을 현재 검토 중”이라고 밝혔다. 그는 “이란의 계획은 오로지 전쟁 종식에 초점을 맞춘 것이며, 현 단계에서는 핵 협상이 포함되지 않는다”고 강조했다.


한편 트럼프 대통령은 인터뷰에서 부패 등 혐의로 재판받는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 사면을 재차 촉구했다.

트럼프 대통령은 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령을 겨냥해 “당신의 대통령에게 비비(네타냐후 총리의 애칭)를 사면하라고 전하라”고 말했다.

이어 “나와 비비가 아니었다면 이스라엘은 없었을 것”이라며 “당신에게는 쓸데없는 일이 아닌 전쟁에 집중할 총리가 필요하다”고 덧붙였다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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