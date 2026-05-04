추경호 “지난 10년 민주당 정권이 더 길어, 누가 대구 홀대했나” [인터뷰]

“조작기소 특검 폭정, 삼권분립 경계 넘는 시도… 반드시 폭발”

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 1일 대구 수성구 선거사무소에서 국민일보와 만나 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난 1일 대구 수성구 선거사무소에서 국민일보와 만나 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

최종 후보가 된 후 현장을 다녀보면 ‘경제 전문가가 경제를 좀 살려달라’ ‘보수의 심장을 반드시 지켜달라’ 말씀하신다.

보수는 단일대오로 결집하고 있고, 시민들께선 결국 경제를 보고 있다. 이제부터 시작이다. 정말 치열하게 낮은 자세로, 섬기는 자세로 임할 것이다.”

제 사법리스크의 본질은 추경호 개인에 대한 기소가 아니라 당시 국민의힘 원내대표를 타깃으로 국민의힘을 위헌정당 해산으로 몰아 보수정당의 맥을 끊어버리겠다는 정치 공작일 뿐이다.”