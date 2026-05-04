추경호 “지난 10년 민주당 정권이 더 길어, 누가 대구 홀대했나” [인터뷰]
“조작기소 특검 폭정, 삼권분립 경계 넘는 시도… 반드시 폭발”
추경호 국민의힘 대구시장 후보는 김부겸 더불어민주당 후보가 앞세운 대구 민심의 ‘보수 회초리론’에 대해 “지난 10년을 돌아보면 민주당이 정권을 잡은 기간이 더 길었다”며 “대구를 진정 홀대한 것은 누구였는가”라고 물었다.
국민일보는 추 후보를 연휴가 시작된 지난 1일 대구 수성구 선거사무소에서 만났다. 민주당은 지난달 3일 국민의힘보다 23일 빠르게 대구시장 후보를 확정하고 선거 초반 판세를 주도했지만 추 후보 확정 후 영남권을 중심으로 빠르게 보수 지지층이 결집하는 추세다.
일부 여론조사에선 추 후보가 김 후보를 오차범위 내에서 앞서고 있다는 조사 결과가 나오기도 했다. 민주당이 지선을 한 달여 앞두고 ‘조작기소 특검법’을 발의하자 영남권에선 민심 이탈 기류도 감지된다.
추 후보는 조작기소 특검법 발의에 대해 “그야말로 폭정”이라며 “정상적인 민주 국가에선 있을 수 없는 일”이라고 단언했다. 이어 “다들 말을 아껴왔지만 결국 특정 시점이 오면 민심은 반드시 폭발할 것”이라고 내다봤다. 다음은 일문일답.
-민주당이 지선 전 조작기소 특검법을 발의했다
“그야말로 폭정이다. 이제 입법을 통해 사법부 판단까지 다 재단하겠다는 것이다. 특정 개인의 사법 리스크를 완전히 법적으로 정리해주기 위해 입법을 활용하는 행태는 정상적 민주 국가에선 있을 수 없는 일이다. 권력을 쥐고 있다고 해서 삼권분립의 경계를 넘는 시도가 반복된다면 국민적 반발이 일어날 것이고 반드시 폭발할 것이다. 정치 공방을 넘어 법치와 상식의 문제다. 이같은 문제를 차분히 설명드려 시민들께서 판단하실 수 있도록 도울 생각이다.”
-김 후보는 보수 정당의 대구 독식을 거론하며 ‘보수 회초리론’을 내세웠다
“지난 10년 중 6~7년은 민주당이 정권을 잡았고, 3~4년은 국민의힘이 정권을 잡았다. 그렇다면 대구 경제 쇠락의 책임은 누구에게 있는 것인가. 김 후보는 문재인정부 당시 대구 의원과 행정안전부 장관, 실세 총리를 지냈다. 대구 시민들은 그런 김 후보가 대구를 위해 해놓은 게 뭐가 있느냐고 묻는다. 책임 있는 정치라면 누가 대구를 홀대했느냐는 따질 게 아니라 정당과 관계 없이 우리가 지역 발전을 책임지겠다고 나와야 한다.”
-김 후보와 차별화되는 강점은 무엇인가
“경제다. 차원이 다른 경쟁력을 갖췄다고 자부한다. (기획재정부 관료와 경제부총리를 지내며) 평생 경제 정책을 다뤘고, 중앙정부에서 다양한 인적 네트워크와 경험을 쌓은 저야말로 말이 아닌 실력으로 대구경제 대개조에 나설 수 있다. 김 후보의 오랜 정치 경력을 가볍게 볼 생각은 없지만 정계 은퇴를 선언하고 대구를 떠났던 분이다. 주소지까지 경기도 양평으로 옮겼다가 정청래 민주당 대표의 선거 전략 속에 다시 대구시장 후보로 호출돼 돌아왔다. 대구 발전에 관해 진정성이 있겠는가. 대구 시민들 사이에선 ‘정청래의 남자’라는 반응도 나온다.”
-김 후보는 당선 시 대구·경북(TK) 행정통합 추진 의사를 밝혔다
“TK 통합법 통과 마지노선은 지난 3월 하순에서 4월 초까지였다. 정 대표가 김 후보를 만나 대구에 꼭 출마해달라고 했던 시점이 3월 하순이다. 그때 김 후보가 반드시 TK 통합법을 추진해달라고 요청하고, 그 힘으로 출마했다면 진정성이 있었을 것이다. 그러나 정 대표와 추미애 국회 법제사법위원장은 끝내 TK 통합 발목을 잡고 무산시켰다. TK가 합쳐져 통합선거를 치르면 도저히 민주당이 이길 수 없다고 하니 무산시킨 것이다. 사법 3법 같은 악법도 맘만 먹으면 법사위와 본회의 방망이를 두들기며 통과시키는 게 민주당이다. 민주당과 김 후보에게 애초 TK 통합에 대한 의지와 진정성이 있었는지 의문이다.”
-지지율 격차가 작지 않았던 김 후보를 처음으로 앞지른 여론조사가 나왔다
“여론조사에 일희일비하지 않는다. 다만 경선 과정이 길어지며 국민의힘은 여러 명 후보가 있었고, 민주당은 김 후보가 일찍 정해진 만큼 구도상 문제가 있었다. 최종 후보가 된 후 현장을 다녀보면 ‘경제 전문가가 경제를 좀 살려달라’ ‘보수의 심장을 반드시 지켜달라’ 말씀하신다. 보수는 단일대오로 결집하고 있고, 시민들께선 결국 경제를 보고 있다. 이제부터 시작이다. 정말 치열하게 낮은 자세로, 섬기는 자세로 임할 것이다.”
-이재명정부에 대해 어떻게 평가하시나
“이재명정부에 대한 평가는 국민과 대구시민께서 하실 것이다. 다만 제가 우려하는 것은 권력이 한쪽으로 지나치게 치우쳐 있다는 점이다. 민주당이 입법권을 장악했고, 행정권까지 쥐고 사법부를 압박하는 상황에서 지방 권력까지 모두 장악한다면 대한민국 민주주의의 견제와 균형이 무너지고 만다. 이번 지선은 단순히 지방 행정 책임자를 뽑는 선거를 넘어 대한민국 정치의 균형을 다시 세우는 선거라고 생각한다.”
-야당 시장으로서 정부와의 협력은 어떻게 풀어나갈 구상인가
“시장은 일하는 자리다. 지역 현안을 해결하고, 지역 발전을 위한 계획 수립을 관철해 나가는 자리다. 시장이 투쟁하듯 정치적 행위를 반복하는 것은 바람직하지 않다. 정당이 다르다고 정부와 각을 세우는 시장이 될 생각은 없고, 대구의 이익 앞에 정파는 중요하지 않다. TK 신공항, TK 통합 등 현안은 정당을 넘어 추진해야 한다. 협력할 것은 협력하고, 요구할 것은 당당히 요구하겠다. 이재명정부도 특정 지역이나 지지층의 정부가 아닌 국민주권정부라고 하지 않나. 논리적으로 타당하고 지역균형발전 차원에서 필요하다면 예산을 반영해줄 것이다.”
-국회 계엄 해제 의결을 방해했다는 혐의로 재판을 받고 있다
“재판엔 성실히 임하겠지만, 유죄 가능성은 마른 하늘에 날벼락을 맞을 확률보다 낮다고 생각한다. 계엄 해제 표결 날 개미 한 마리 방해한 적 없다. 법조계에선 저에 대한 기소가 민주당이 추진한 법왜곡죄의 첫 적용 사례가 되는 것이 아니냐는 해석도 있다. 제 사법리스크의 본질은 추경호 개인에 대한 기소가 아니라 당시 국민의힘 원내대표를 타깃으로 국민의힘을 위헌정당 해산으로 몰아 보수정당의 맥을 끊어버리겠다는 정치 공작일 뿐이다.”
-보수 총결집을 기치로 내걸었다. 친한(친한동훈)계도 포함되나
“보수 단일대오는 항상 강조해온 것이다. 친한계는 물론이고 지금 네 편 내 편이 어디 있겠나. 헌법 질서를 지키고, 자유민주주의를 수호하고, 국민 민생을 나아지게 하는 큰 대의 앞에 작은 차이는 내려놓고 민주당과 맞서는 데 똘똘 뭉쳐야 한다. 대구시민들은 ‘제발 니들끼리 싸우지 좀 마라’고 하신다. 그 말씀을 무겁게 받아들인다.”
-정이한 개혁신당 부산시장 후보 부상에 누구보다 먼저 위로 메시지를 전했다
“정치적 입장을 떠나 정 후보가 겪은 일(음료수 투척 테러)에 대해 인간적으로 안타깝고 위로를 드려야 한다고 생각했다. 정치의 기본은 사람에 대한 존중이라고 생각한다. 경쟁관계에 있는 타당 후보자여도 어려움을 겪는다면 위로의 메시지를 전하는 것이 도리다. 보수 진영이 서로 존중하고 건강하게 경쟁하는 모습이 시민들께 신뢰를 드릴 수 있다고 본다.”
-이진숙 전 방송통신위원장의 대구 달성 공천이 확정됐다
“이 전 위원장은 강한 대여 투쟁력 등 훌륭한 정치적 자질을 가진 후보다. 이제부터 이 전 위원장은 달성구민의 선택을 받아야 한다. 어떻게 국민 선택을 받을지 치열하고 고민하고 현장을 다녀야 한다. 후보의 시간이다.”
-주호영 국회부의장은 “당분간 대구시장 선거를 돕지 않겠다”고 했다
“공천 과정에서 많은 상처를 받으셨고, 저 역시 개인적으론 매끄럽게 진행되지 못한 공천에 대한 아쉬움이 크다. 다만 6선 최다선 의원으로서 대구와 보수를 지켜오신 큰 인물이시기에 꼭 총괄 선거대책위원장을 맡아 대구 선거를 진두지휘해 주셨으면 한다. 보수 단일대오의 핵심인 만큼 계속 요청을 드릴 생각이다.”
-가장 앞세우고 싶은 공약은 무엇인가
“돈과 사람이 모이는 대구를 만들겠다. AI·미래 모빌리티·반도체·로봇·바이오 등 첨단 신산업을 집중 육성해 대구 경제를 대개조하고, 지역내 일자리의 50% 이상을 차지하는 기계·금속·섬유 등 전통 주력 산업은 디지털 스마트화를 통해 생산성과 경쟁력을 높이겠다. 또 규제를 대대적으로 완화해 국가대표 창업도시를 조성하겠다. 청년들이 부모 찬스가 아닌 대구 찬스를 누릴 수 있는 도시를 만들겠다.”
대구=이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
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