박왕열에게 100억대 마약류 공급 혐의 ‘청담사장’ 구속
‘마약왕’으로 불리는 박왕열에게 필로폰 등 100억원대 마약류를 공급한 혐의로 태국에서 강제 송환된 최모(50) 씨가 구속됐다.
수원지법 영장당직 박소영 판사는 3일 마약류관리법 위반 등 혐의를 받는 최씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “증거 인멸 및 도주 우려가 있다”면서 구속영장을 발부했다.
앞서 최씨는 영장실질심사 출석을 위해 이날 오후 2시5분쯤 경기남부경찰청 마약·국제범죄수사대 청사를 나서면서 혐의 인정 여부 등을 묻는 취재진의 질문에 침묵으로 일관한 채 호송차에 올라탔다.
경찰 조사에서 최씨는 박왕열과의 연관성에 대해 “모르는 사람”이라며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 3월 25일 필리핀에서 강제 송환된 박왕열을 수사하는 과정에서 최씨가 마약 공급책이라는 단서를 확보했다.
전날 태국에서 최씨를 압송한 경찰은 현지에서 확보한 휴대전화 13대 등을 압수해 디지털포렌식 하는 등 증거물 분석에 집중하고 있다.
경찰은 구속된 최씨를 상대로 박왕열 간의 거래 규모와 정확한 범죄 수익을 확인하고 최씨의 여권법 위반 혐의 등 전반에 대해 수사할 계획이다.
아울러 태국 현지에 마약 생산 공장이 있는지 등도 공조 수사를 통해 밝혀낼 방침이다.
최씨는 2019년부터 필로폰 22㎏ 등 총 100억원에 달하는 마약류를 국내에 밀반입하거나 유통한 혐의를 받고 있다.
텔레그램에서 ‘청담’ ‘청담사장’ 등 활동명을 썼던 최씨는 가족과 청담동에 거액의 부동산을 소유하고 슈퍼카를 타고 다니는 등 호화생활을 했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사