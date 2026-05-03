제주시, 생활숙박시설 불법 주거사용 실태조사 착수
제주 제주시가 생활숙박시설의 불법 주거사용 여부를 확인하기 위해 오는 6월까지 실태조사를 벌인다.
시는 숙박업 등록을 하지 않거나 오피스텔로 용도변경을 하지 않고 주거용으로 사용하는 호실을 대상으로 4월까지 안내문을 발송했다.
이번 조사에서 불법 사용이 확인될 경우 사전통지와 시정명령을 거쳐 원상복구를 요구하고, 이행하지 않는 경우 이행강제금을 부과할 방침이다.
다만 미분양 호실이나 공실 등 실제 사용하지 않는 경우에는 전기·수도·가스 사용량이 없음을 증빙하면 단속 대상에서 제외된다.
또한 복도 폭, 주차 대수 등이 관련 규정을 충족하는 경우에는 이행강제금을 납부한 뒤 용도변경 추인이 가능하다.
4월 말 기준 제주시 생활숙박시설은 총 1만 828실이다. 이 중 숙박업 등록은 5722실, 오피스텔 용도변경은 4424실, 조사 대상은 682실로 집계됐다.
국토교통부의 ‘미조치 생활숙박시설 현장점검·단속 가이드라인’에 따라 2025년 9월 말까지 숙박업 예비신고 또는 오피스텔 용도변경을 신청한 경우에는 2027년 말까지 이행강제금 부과가 유예된다.
생활숙박시설은 호텔과 오피스텔의 성격을 결합한 형태로, 관광객을 위한 장기 숙박을 목적으로 설계된 건축물이다. 주택이 아니기 때문에 ‘주거용’으로 사용할 수 없으며, 건축법상 숙박시설로 분류된다.
제주시 건축과 관계자는 “조사기간 중 숙박업 등록 또는 오피스텔 용도변경을 조속히 이행해 건축법 위반에 따른 불이익을 받는 일이 없도록 적극 협조해 달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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