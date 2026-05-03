최원용 “행정은 시민의 불편을 실제로 해결하는 것”

현덕면 행정복지센터에서 열린 ‘현덕미래포럼’ 간담회에서는 평택시 부시장과 경기경제자유구역청장을 역임한 실력을 바탕으로 현덕면의 청사진을 발표했다.

최원용 경기도 평택시장 예비후보(더불어민주당)가 “행정은 단순히 계획을 세우는 것이 아니라 시민의 불편을 실제로 해결하는 것”이라고 말했다.최원용 후보는 지난 30일 팽성읍을 시작으로 현덕면을 잇달아 방문하며 지역별 맞춤형 발전 방안을 논의하는 연쇄 간담회에서 “현장의 목소리를 들어보니 시민들의 고통이 얼마나 깊은지 다시 한번 체감했다”고 소회를 털어놓으며 이같이 밝혔다.최 후보는 ‘답은 현장에 있다’는 신념 아래 최근 평택 전역을 누비며 시민들의 불편한 민생을 챙기는 ‘해결사’ 행보를 보이고 있다.이번 행보는 단순한 인사 차원을 넘어, 오랜 기간 각종 규제와 사업 지연으로 고통받아온 주민들의 목소리를 시정에 즉각 반영하겠다는 강력한 의지가 담긴 것이라는 게 최 후보 측 설명이다.이날 최 후보는 팽성도시개발추진위원회와 만나 미군기지 주변 지역의 특수성을 고려한 인프라 개선 방안을 논의했다.이 자리에서 최 후보는 “미군기지(K-6) 주변 고도제한 문제를 현실적으로 해결하기 위해 군 당국 및 중앙정부와 긴밀히 협력하겠다”면서 “인구 유입을 위한 신규 택지 개발, 교육 여건 개선, 안정리 상업지구 보행 환경 개선 등 인프라 구축에 나서겠다”고 했다.그는 “수십 년간 정체된 평택호 관광단지에 대해 시 예산을 단계적으로 투입하겠다”며 “향후 현덕지구를 반도체·자동차·수소 중심의 첨단 산업단지로 재탄생시켜 양질의 일자리를 창출하겠다”고 말 했다.평택=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지