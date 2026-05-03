[속보] 러·사우디 등 OPEC+ 7개국, 6월부터 감산 완화키로
다음 달부터 석유수출국기구(OPEC) 플러스 국가들이 산유랑을 늘리기로 했다.
3일(현지시간) AFP 통신에 따르면 러시아와 사우디아라비아 등 OPEC+ 국가들은 이날 성명을 통해 “원유 시장 안정을 지원하겠다는 공동의 약속을 일환으로 오는 6월부터 하루에 18만8000배럴을 추가할 예정”이라고 밝혔다.
이들 국가는 “시장 안정화를 위해 신중한 접근법을 취하면서 자발적 생산량 조정의 증가, 중단, 철회 등에 대해 완전한 유연성을 유지하는 것이 중요하다”고 강조했다.
공동성명에 따르면 6월부터 사우디와 러시아는 각각 하루에 6만2000배럴씩 생산량을 늘릴 수 있다. 이라크는 2만6000배럴, 쿠웨이트 1만6000배럴, 카자흐스탄 1만배럴, 알제리 6000배럴, 오만 5000배럴 등이다.
해당 국가들은 오는 6월 7일 원유 시장과 감산 준수 등을 논의할 회의를 열기로 했으며, 향후 매달 회의를 개최할 예정이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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