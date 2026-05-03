레이예스 역전 스리런…롯데 시즌 첫 4연승 휘파람
거인 군단이 기지개를 켰다. 선발 야구 부활을 앞세워 시즌 첫 4연승을 달리며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.
롯데 자이언츠는 3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2026 KBO리그 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 5대 2로 승리를 거뒀다. 약 8년 만에 인천 3연전을 싹쓸이한 롯데는 시즌 12승(17패)째를 올리며 최하위에서 8위로 올라섰다.
반전의 계기를 마련한 한 주였다. 키움 히어로즈와의 주중 3연전과 SSG와의 주말 3연전까지 총 6경기에서 5승을 쓸어 담으며 상승세를 탔다. 여기에 스프링캠프 기간 불법 오락실 출입으로 징계를 받았던 나승엽과 고승민이 오는 5일 1군에 합류할 예정이어서 전력은 더 강해질 전망이다.
반등의 중심엔 선발 마운드가 있다. 한 주 동안 선발 투수 전원이 5이닝 이상을 소화했고, 퀄리티스타트(QS·6이닝 3자책점 이하 투구)도 네 차례에 달했다. 6경기 선발진의 평균자책점은 3.44(36⅔이닝 14자책점)다. 이날도 김진욱이 6이닝 2실점(1자책)으로 QS를 작성했다.
타선에서는 ‘효자 용병’ 빅터 레이예스가 해결사로 나섰다. 앞선 세 타석에서 범타로 물러났던 그는 8회초 1-2로 뒤진 2사 1, 2루에서 김민(SSG)을 상대로 좌중월 역전 3점 홈런을 터뜨렸다. 지난해까지 2년 연속 최다 안타왕에 오른 레이예스는 올 시즌 벌써 6홈런을 기록하며 장타력까지 과시하고 있다. 시즌 30홈런 페이스다.
대구에서는 외국인 에이스 간 맞대결이 펼쳐졌다. 한화 이글스 선발 왕옌청은 5이닝 3실점(1자책)으로 버텼고, 아리엘 후라도(삼성 라이온즈)는 6이닝 3실점 QS를 기록했다. 삼성은 4-6으로 뒤진 9회말 르윈 디아즈의 끝내기 3점 홈런이 터지며 극적인 역전승을 거뒀다. 최형우(삼성)는 4안타를 몰아치며 손아섭(두산·2622개)을 제치고 통산 최다 안타 단독 1위로 올라섰다.
토종 파이어볼러의 자존심 싸움이 벌어진 고척에선 두산 베어스 곽빈이 6이닝 2실점 QS 투구로 시즌 2승째를 챙겼다. 프로 두 번째 선발 등판을 가진 박준현(키움)은 3⅔이닝 5실점(4자책) 뭇매를 맞으며 패전을 떠안았다. 두 선수는 이날 나란히 최고 구속으로 시속 157㎞를 기록했다.
KT 위즈는 KIA 타이거즈를 6대 4로 누르며 선두 자리를 공고히 했다. 김도영(KIA)은 1회말 시즌 11호 대포를 쏘아 올렸지만 팀의 패배로 빛이 바랬다. NC 다이노스는 LG 트윈스를 10대 3으로 꺾고 KIA·두산과 함께 공동 5위가 됐다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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