초등생에 “오빠라 해봐” 시장 상인에 “컨설팅을”…민주당 잇단 설화

지도부 ‘오만함 경계령’ 내렸지만…

전문가 “성인지 감수성 떨어지는 부적절 사례”

정 후보는 지난달 22일 교통 혼잡 해법에 대해서도 “아예 (자동차) 공급을 줄여버리면 도로를 넓힐 이유가 없다”고 말했고, 장동혁 국민의힘 대표는 “집이 좁다고 했더니 살 빼라는 말”이라고 꼬집었다.