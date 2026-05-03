2024년 신인왕 송민혁, 투어 데뷔 3년만에 첫승 감격

연장 1차전에서 조민규 추격 따돌려

7언더 허인회 늦은 2벌타로 공동 3위

3일 경기도 성남시 남서울CC에서 끝난 아시안투어 GS칼텍스 매경오픈에서 프로 데뷔 첫 우승을 차지한 송민혁. 대회조직위

2024년 KPGA투어 신인왕 송민혁이 투어 데뷔 3년만에 감격의 생애 첫 승을 거뒀다.



송민혁은 3일 경기도 성남시 남서울CC(파71)에서 열린 아시안투어 GS칼텍스 매경오픈(총상금 13억 원) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 70타를 쳤다.



최종합계 11언더파 273타를 기록한 송민혁은 투어 16년차 베테랑 조민규와 동타로 연장 승부를 펼쳤다.



18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 파를 잡은 송민혁은 보기에 그친 조민규를 제치고 우승 상금 3억 원을 획득했다. 아시안투어 2년, KPGA 투어 5년 시드를 보너스로 챙겼다. 이 대회는 아시안투어와 대한골프협회 공동 주관으로 열렸다.



국가대표 출신인 송민혁은 아마추어서 통산 15승을 기록하고 2024년에 KPGA투어에 데뷔했다. 그해 4차례 ‘톱10’으로 신인왕을 차지했으나 우승은 없었다. 지난해에도 20개 대회에 출전, 7차례 ‘톱10’에 올랐지만 우승을 신고하지 못했다.







18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 조민규가 보기를 범하자 송민혁은 차분하게 파퍼트를 성공시켜 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.



투어 데뷔 16년만에 KPGA투어 생애 첫 승 기회를 잡았던 조민규는 17번과 18번 홀에서 각각 보기와 더블보기를 범해 우승 기회를 날려 버렸다. 조민규는 2011년 간사이오픈과 2016년 후지산케이 클래식 등 일본투어에선 2승이 있지만 국내에서는 없다.



닷새 전에 득남해 사후조리원에서 출퇴근한 조민규는 18번 홀에서 1m도 안되는 보기 퍼트를 놓치는 바람에 다잡았던 우승 기회를 날려 버렸다. 2011년, 2020년, 2022년에 이어 개인 통산 대회 네 번째 준우승이다.



4라운드에서 무려 7타를 줄여 먼저 합계 11언더파로 경기를 끝내 연장을 준비하던 허인회는 전날 3라운드 7번 홀 프로비저널볼 플레이 상황에 대해 뒤늦게 2벌타가 부과되면서 플레이오프에 나서지 못하고 공동 3위(최종합계 9언더파 275타)로 대회를 마쳤다.



대회 첫 개인 3승에 도전했던 이태희도 2타를 줄여 공동 3위에 입상했다.



미국프로골프(PGA)투어에서 활동하다 군복무를 위해 귀국한 김성현과 LIV골프 코리안골프클럽 소속인 김민규가 김우현과 함께 공동 6위(최종합계 6언더파 278타)에 입상했다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2024년 KPGA투어 신인왕 송민혁이 투어 데뷔 3년만에 감격의 생애 첫 승을 거뒀다.송민혁은 3일 경기도 성남시 남서울CC(파71)에서 열린 아시안투어 GS칼텍스 매경오픈(총상금 13억 원) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 3개를 묶어 1언더파 70타를 쳤다.최종합계 11언더파 273타를 기록한 송민혁은 투어 16년차 베테랑 조민규와 동타로 연장 승부를 펼쳤다.18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 파를 잡은 송민혁은 보기에 그친 조민규를 제치고 우승 상금 3억 원을 획득했다. 아시안투어 2년, KPGA 투어 5년 시드를 보너스로 챙겼다. 이 대회는 아시안투어와 대한골프협회 공동 주관으로 열렸다.국가대표 출신인 송민혁은 아마추어서 통산 15승을 기록하고 2024년에 KPGA투어에 데뷔했다. 그해 4차례 ‘톱10’으로 신인왕을 차지했으나 우승은 없었다. 지난해에도 20개 대회에 출전, 7차례 ‘톱10’에 올랐지만 우승을 신고하지 못했다.송민혁은 3번, 4번 홀 연속 버디로 분위기를 끌어 올렸다. 16번 홀(파4)에서 3퍼트로 보기를 적어내 조민규에게 3타 차까지 밀려 패색이 짙었다. 하지만 승부처인 17번 홀(파3)과 18번 홀(파4)에서 파를 잡아 승부를 연장으로 끌고 가는 발판을 마련했다.18번 홀에서 치러진 연장 1차전에서 조민규가 보기를 범하자 송민혁은 차분하게 파퍼트를 성공시켜 피를 말리는 접전에 마침표를 찍었다.투어 데뷔 16년만에 KPGA투어 생애 첫 승 기회를 잡았던 조민규는 17번과 18번 홀에서 각각 보기와 더블보기를 범해 우승 기회를 날려 버렸다. 조민규는 2011년 간사이오픈과 2016년 후지산케이 클래식 등 일본투어에선 2승이 있지만 국내에서는 없다.닷새 전에 득남해 사후조리원에서 출퇴근한 조민규는 18번 홀에서 1m도 안되는 보기 퍼트를 놓치는 바람에 다잡았던 우승 기회를 날려 버렸다. 2011년, 2020년, 2022년에 이어 개인 통산 대회 네 번째 준우승이다.4라운드에서 무려 7타를 줄여 먼저 합계 11언더파로 경기를 끝내 연장을 준비하던 허인회는 전날 3라운드 7번 홀 프로비저널볼 플레이 상황에 대해 뒤늦게 2벌타가 부과되면서 플레이오프에 나서지 못하고 공동 3위(최종합계 9언더파 275타)로 대회를 마쳤다.대회 첫 개인 3승에 도전했던 이태희도 2타를 줄여 공동 3위에 입상했다.미국프로골프(PGA)투어에서 활동하다 군복무를 위해 귀국한 김성현과 LIV골프 코리안골프클럽 소속인 김민규가 김우현과 함께 공동 6위(최종합계 6언더파 278타)에 입상했다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지