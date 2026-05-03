드림에이지 ‘아키텍트’, 亞 8개국 진출… 글로벌 공략 시동
드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 아시아 시장 공략에 본격적으로 나선다.
드림에이지는 30일 공식 티징 페이지를 오픈하고 대만과 홍콩 및 마카오를 비롯해 싱가포르, 태국, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 등 아시아 8개국을 대상으로 한 ‘아키텍트’ 서비스를 예고했다.
티징 페이지는 현지 이용자들이 중시하는 플레이 몰입감과 시스템을 중심으로 5가지 핵심 매력을 소개한다. 함께 공개된 영상은 언리얼 엔진 5로 구현된 압도적인 그래픽과 광활한 전장을 담아냈다.
특히 이용자 간 자율 거래 등 독창적인 시스템을 강조하며 진정성 있는 서비스 의지를 드러냈다.
또한 다국어 지원 공식 소셜미디어와 유튜브 채널을 개설했다.
오는 14일부터 대만과 홍콩 및 마카오 지역에서 사전 등록을 시작하며 현지 서비스 품질 점검을 위한 사전 테스트도 진행한다. 이를 통해 현지 이용자 의견을 수렴해 완성도 높은 서비스를 제공할 방침이다.
정우용 대표는 “아시아 시장 진출을 통해 더 많은 이용자에게 ‘아키텍트’를 선보일 수 있어 기쁘다”며 “철저한 현지화와 안정적인 운영을 더해 완성도 높은 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.
지난해 10월 국내 출시된 이 게임은 구글 플레이 스토어 매출 1위를 기록하는 등 흥행성을 입증한 바 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사