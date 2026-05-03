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차세대 중형위성 2호 스페이스X 발사체서 정상 분리…궤도 투입

입력:2026-05-03 17:18
수정:2026-05-03 18:05
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차세대중형위성 2호를 싣고 발사하는 스페이스X '팰컨9'의 모습. 스페이스X X캡처

한국의 정밀지상관측용 위성인 ‘차세대 중형위성 2호’가 지상국 교신까지 마치며 임무 궤도에 성공적으로 진입했다. 차세대 중형위성 2호는 올 하반기부터 본격적인 지상관측 임무를 수행하게 된다.
차세대중형위성 2호를 싣고 발사된 스페이스X '팰컨9'가 하늘로 향하는 모습. 스페이스X X캡처

3일 우주항공청에 따르면 차세대 중형위성 2호는 이날 오후 4시(한국시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9에 탑재돼 발사됐다.
차중2호가 팰컨9 발사체와 분리된 이후 모습. 스페이스X X 캡처

이후 발사 약 60분 뒤인 오후 5시쯤 발사체에서 무사히 분리돼 고도 약 498㎞의 태양동기 궤도에 정상 투입됐다.

이어 약 15분 뒤(발사 약 75분 뒤)인 오후 5시15분엔 노르웨이 스발바드 지상국과의 첫 교신에 성공해 본체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했다.

차세대 중형위성은 500㎏급 표준형 플랫폼 확보 및 민간 기술이전을 위해 제작된 지상관측용 중형위성으로 한국항공우주산업(KAI)이 개발을 주관했다. 무게는 534㎏이며 흑백 0.5m 크기, 칼라 2m 크기 물체를 구분하는 지상관측 성능을 지녔다.


지구 궤도에서 임무를 수행하는 차세대중형위성 2호 상상도. 한국항공우주산업 제공

KAI는 2015년 차세대 중형위성 1호 개발사업에 한국항공우주연구원과 공동 참여해 기술이전을 받고, 2018년부터 총괄주관기관으로 차세대 중형위성 2호 개발을 완료했다.

당초 차세대 중형위성 2호는 2022년 하반기 러시아 로켓으로 발사 예정이었지만 러시아-우크라이나 전쟁으로 발사가 미뤄져 발사가 4년 가까이 연기됐다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr


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