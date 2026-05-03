‘작년 대상’ 유현조, 신설 대회 DB 위민스 챔피언십서 시즌 첫승…“다승왕 노리겠다”

고지원·김민솔·이다연 추격 1타 차이로 따돌려

3일 충북 음성군 레인보우힐스CC에서 열린 KLPGA투어 신설 대회 DB 위민스 챔피언십에서 시즌 첫 승을 거둔 유현조. KLPGA

상금 랭킹 15위에서 4위(약 2억 9254만 원), 대상 포인트 부문도