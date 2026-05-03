‘작년 대상’ 유현조, 신설 대회 DB 위민스 챔피언십서 시즌 첫승…“다승왕 노리겠다”
고지원·김민솔·이다연 추격 1타 차이로 따돌려
작년 대상 수상자 유현조가 시즌 첫 승에 성공했다.
유현조는 3일 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72)에서 열린 KLPGA투어 신설 대회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억 원) 마지막날 4라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 묶어 이븐파 72타를 쳤다.
최종 합계 7언더파 281타를 기록한 유현조는 고지원, 김민솔, 이다연의 추격을 1타 차 공동 2위(최종합계 6언더파 282타)로 따돌리고 시즌 첫 우승, 통산 3승에 성공했다.
이 대회는 작년까지 열렸던 DB그룹 한국여자오픈을 대신해 KLPGA투어 주관 대회로 올해 처음 열렸다.
유현조는 지난해 29개 대회에 출전, 메이저대회인 KB금융 스타챔피언십 1승 등 무려 19차례나 ‘톱10’에 입상하면서 대상을 차지했다.
이번 우승은 작년 10월에 열린 KB금융 스타챔피언십 때보다 5개월여 앞당겨진 것으로 올 시즌 목표인 다승왕을 향한 본격적 시동을 건 셈이다.
그는 올 시즌 롯데와 메인 스폰서 계약을 체결하며 지난해 계약선수 중 최고 수준의 대우를 받았지만 시즌 초반 성적은 기대 이하였다.
개막전 리쥬란 챔피언십 공동 36위를 시작으로 더시에나 오픈 공동 26위, iM금융오픈 공동 27위, 넥센·세인트나인 컷 탈락했다.
초반 4개 대회에서 한 번도 ‘톱10’에 들지 못한 유현조는 지난주 덕신EPC 챔피언십 공동 3위에 입상하면서 샷감을 추스렸다.
우승 상금은 2억1600만 원을 획득한 상금 랭킹 15위에서 4위(약 2억 9254만 원), 대상 포인트 부문도 17위에서 4위로 도약했다.
유현조는 경기를 마친 뒤 가진 인터뷰에서 “올 시즌 첫 우승이 빨리 나와 기쁘다”라며 “지난해에는 우승 횟수가 한 번에 불과해 아쉬웠는데 올해는 다승왕을 노릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.
올 시즌 2승 선착을 노린 고지원과 김민솔이 이다연과 함께 공동 2위(최종합계 6언더파 282타)에 입상했다.
‘엄마 골퍼’ 박주영, 김수지, 한진선이 공동 5위(최종합계 5언더파 283타)로 대회를 마쳤다. 박주영은 마지막 18번 홀(파4) 더블보기가 뼈아팠다.
음성(충북)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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