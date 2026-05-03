넥슨재단, ‘바람의나라’ 30주년 기념 전통공예 신진 예술가 지원
넥슨재단은 ‘바람의나라’ 서비스 30주년을 기념해 전통공예 신진 예술가들의 작품 제작과 전시 활동을 돕는 ‘보더리스 Craft판’ 사업을 전개한다.
이번 활동은 넥슨의 대표적인 문화예술 지원 사업인 ‘보더리스’의 일환이다.
한국 전통문화의 깊은 영향을 받아 탄생해 수십년 동안 서비스해 온 ‘바람의나라’가 전통문화의 명맥을 잇는 예술가들을 직접 지원한다는 콘셉트다.
이를 위해 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 재학생 중 관련 분야 자격을 갖춘 인원을 대상으로 심사를 진행해 총 5팀을 선발했다.
이들이 제작한 다채로운 전통공예 작품은 오는 9월 중 외부 공간에 전시될 예정이다. 원활한 창작 활동을 지원하고자 넥슨재단은 한국전통문화대학교에 4500만원의 기부금을 전달했다.
이와 더불어 넥슨 임직원들이 판교 사옥 로비에서 열린 ‘부여성 난장’ 체험 및 기부 장터 행사에 자발적으로 참여해 힘을 보탰다. 임직원 참여로 모인 기부금 총 2218만원 역시 이번 지원 사업에 함께 쓰인다.
김정욱 이사장은 “전통문화를 기반으로 탄생한 ‘바람의나라’ 30주년을 뜻깊게 맞이하고자 기획했다”며 “전통문화의 가치를 이어가는 예술인들의 창작 활동이 더 많은 사람에게 닿을 수 있도록 지속 지원하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사