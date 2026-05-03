교탁 뒤 성추행…“조용해지길 기다리는 건 가해자 편에 서는 것”
김상동 경북교육감 예비후보, ‘경북도교육청의 은폐 카르텔’ 맹 비난
김상동 경북교육감 예비후보(전 경북대 총장)가 최근 경북도내 모 초등학교에서 발생한 담임 교사의 학생 연쇄 성추행 사건과 교육청 장학사의 피해 학부모 협박 사태를 두고 임종식 현 경북도교육감의 침묵을 비판해 눈길을 모았다.
김 예비후보는 이번 사태에 대해 “직무정지라는 비겁한 방패 뒤에 숨어 여론이 잠잠해지기만을 기다리는 것은 가해자의 편에 서는 것과 다름없다”며 “임종식 예비후보가 총체적 책임에 대해 즉각 도민 앞에 석고대죄할 것”을 촉구했다.
앞서 김 예비후보는 ‘공감 잃은 행정은 폭력이며 책임지지 않는 수장은 가해자의 편입니다’라는 제하의 규탄 성명을 내고 무너진 경북 교육 시스템을 강도 높게 비판한 바 있다.
지난 달 29일 언론을 통해 2학년 교실 내 ‘교탁 뒤 사각지대’에서 담임 교사가 다수의 여학생을 상습 성추행한 사실이 알려졌다.
이후 사후 대처도 도마 위에 올랐다. 피해 학부모 면담에 나선 교육청 장학사는 언론 제보를 막기 위해 “교육청과 학교를 적으로 돌리고 싶냐?”, “경북에 이런 일이 나면 학교 자체가 ‘따라지(보잘것 없는) 학교’가 된다”, “시골 사람들은 잘 모른다”며 입막음용 폭언과 지역 비하 망언을 쏟아냈다.
김 예비후보는 장학사의 이러한 행태를 ‘명백한 2차 가해이자 중대 범죄’로 규정했다. 그는 “피해자의 피눈물을 철저히 외면한 채 오로지 3선에 도전하는 임종식 예비후보의 선거에 흠집이 날까 전전긍긍하며 조직을 보위하려는 ‘은폐 카르텔’의 민낯이 드러났다”고 주장했다.
이어 “본인이 임명한 장학사가 도민과 소규모 학교를 멸시하는 망언을 내뱉었는데도 선거운동복을 입고 표를 구걸하고 있다”고 지적하며 책임 있는 사과를 요구했다.
김 예비후보는 “아이들이 안전하지 않은 학교, 부모를 협박하는 교육청은 존재할 이유가 없다”며 “처참히 무너진 경북 교육의 기강을 바로 세우고 다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 교실의 안전과 교육의 정의를 반드시 되찾아 오겠다”고 약속했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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