김부겸 “정치, 대구 청년에 부끄럽게 생각해야” [인터뷰]

“일자리가 문제…로봇과 AI 중심 신기술 도시로 재도약”

정책·예산 지원 위해선 ‘여당 시장’ 필요성 강조

대구경북 행정통합도 취임 직후부터 추진 약속

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 지난 1일 대구광역시 달서구 선거사무실에서 국민일보와 만나 인터뷰하고 있다. 윤웅 기자

1호 공약인 대구 산업 대전환과 대구·경북(TK) 행정통합, 신공항 이전 등 김 후보의 공약과 비전에도 청년이 대구에서 다시 꿈꿀 수 있게 하자는 절박함이 묻어있다. 쇠락해가는 대구를 다시 살리겠다는 강한 의지도 내비쳤다. 그는

꼴찌 도시’ 오명을 벗고 로봇과 인공지능(AI)신도시로 거듭나기 위한 ‘여당 시장’의 필요성도 언급했다. 김 후보는 “결국 중앙정부와 국회로부터 예산과 입법 지원을 받아야 하는데, 야당 시장과 여당 시장 중 누가 지원을 더 잘 받아올지는 아주 간단하다”고 말했다. 다음은 김 후보와의 일문일답.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 윤웅 기자

대구 청년의 월평균 임금은 6대 광역시 중 최하위고, 최저임금 미준수와 부당한 처우가 비일비재하다. 그마저도 문제삼으면 일하지 못할까 봐 전전긍긍한다. 이러니 대구 순유출 인구의 90%가 20대다. 대구 청년의 이러한 현실을 정치가 해결하지 못하고 있던 거다.”

문제의 근본은 일자리다. 산업 대전환을 1호 공약으로 내건 이유가 거기에 있다. 대구의 제조업에 인공지능을 입혀 부가가치를 높이고, 그 과정에서 청년이 전공을 살릴 수 있는 양질의 일자리를 만들겠다는 것이다.

대구는 10년, 20년 뒤엔 대한민국 신기술의 중심이 될 거다. 대구는 이미 놀라운 로봇 중심지다. 로봇산업진흥원도 있고 로봇 테스트필드도 있다.

수성 알파시티에선

일하는 젊은이가 이미 5000~6000명 된다. 지방으로 이전할 공공기관에 지역인재 업무 채용도 요구할 계획이다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 윤웅 기자

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 윤웅 기자

정부 여당을 견제하고 싸우겠다는 야당 시장이 잘 갖고 오겠는가? 의원, 장관, 총리까지 지낸 여당 시장이 더 잘 갖고 오겠는가?”

뒤 국회에서 통합특별법이 통과되면 늦어도 2년 내 다음 총선 때까진 통합 단체장을 선출하는 스케줄을 생각하고 있다.”

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 윤웅 기자

술집에서 “우리가 남이가” 하는데, 그러면 이번엔 “그래 남이지”한다.

지금은 예전보단 결집이 느슨한 것 같다. 그럼에도 보수 결집은 선거 막바지로 가면 불가피하다. 그 강도를 낮추려면 중앙당이 조심해줘야 한다

. 개소식때 온 여당 의원에게도 목소리를 크게 내기보다 관련 상임위에서 정책 예산을 반영해달라고 요청했다.”