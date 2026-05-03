김하성 재활 순항…‘LG 복귀설’ 고우석 선택은
지난겨울 불의의 사고를 당해 재활에 매진 중인 미국 메이저리그(MLB) 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 복귀 시계가 순조롭게 돌아가고 있다.
애틀랜타 산하 더블A 콜럼버스 클링스톤스 소속 김하성은 3일(한국시간) 조지아주 콜럼버스의 시노버스 파크에서 열린 몽고메리 비스킷츠(탬파베이 레이스 산하)와의 홈경기에 2번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 1타수 1안타 2볼넷으로 3출루를 기록했다.
김하성은 지난 시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 애틀랜타와 1년 2000만 달러 계약을 맺었다. 사실상 FA 재수를 선택한 그는 올해 1월 빙판길 낙상 사고로 오른손 중지를 다쳐 수술을 받았다. 최대 6개월간 훈련이 어려울 것이라는 전망도 있었지만 빠른 회복세로 지난 3월부터 훈련을 재개했고 4월 30일부터 실전 경기에 나서고 있다.
복귀전에서 안타와 도루를 기록한 김하성은 유격수 수비에서도 안정적인 모습을 보였다. 3경기에서 타율 0.400(5타수 2안타)에 OPS(출루율+장타율) 1.025를 기록하며 쾌조의 컨디션을 보여주고 있다. 현지 언론은 이달 중순 빅리그 콜업 가능성을 점치고 있다.
한편 국내 복귀설이 제기된 고우석은 더블A에서 첫 세이브를 수확했다. 디트로이트 타이거스 산하 더블A 이리 시울브스에서 뛰는 고우석은 이날 펜실베이니아주 이리의 UPMC 파크에서 열린 체서피크 베이삭스(볼티모어 오리올스 산하)와의 홈경기에 9회 등판해 1실점 했지만 삼진 3개를 곁들이며 세이브를 올렸다. 더블A 7경기 만에 첫 실점을 허용하면서 평균자책점은 0.71로 소폭 상승했다.
올해로 3년째 빅리그 도전을 이어가고 있는 고우석은 최근 유영찬의 부상 이탈로 마무리 공백이 생긴 LG 트윈스의 러브콜을 받고 있다. 차명석 LG 단장은 계약 논의를 위해 미국으로 향한 것으로 전해졌다. 관건은 원소속 구단과의 협상과 선수 본인의 선택이다. 디트로이트가 이적료를 요구할 수 있고, 고우석의 연봉 수준도 변수로 꼽힌다. 고우석이 올 시즌을 빅리그 도전의 마지막 해로 여기겠다고 밝힌 만큼 미국에 남아 MLB 문을 계속 두드릴 가능성도 있다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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