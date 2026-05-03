‘연천 구석기축제’ 흥행…다양한 체험형 콘텐츠 인기
경기 연천군 전곡리 유적 일대에서 지난 2일부터 열리고 있는 ‘제33회 연천 구석기축제’가 다양한 체험과 공연, 관광 프로그램으로 방문객을 끌어모으고 있다.
선사시대 생활상을 직접 체험할 수 있는 프로그램과 공연, 전시, 경연 등이 진행되는 연천 구석기축제는 오는 5일까지 개최된다.
이번 축제는 문화체육관광부 지정 ‘2026~2027 문화관광축제’로 선정되며 지역 대표 행사로서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.
축제는 약 20만㎡ 규모의 전곡리 유적 일대에서 진행되며, ‘의·식·주’를 주제로 한 구석기 체험이 핵심이다.
방문객들은 구석기 바비큐 체험을 통해 대형 화덕에 고기를 직접 구워 먹을 수 있으며, 세계 각국 선사 문화 기관이 참여한 체험마당에서는 낚시, 조개 공예, 석기 사용 등 다양한 프로그램을 경험할 수 있다.
구석기 의상 대여와 페이스페인팅도 무료로 제공되며, 퍼레이드와 연계된 참여형 프로그램으로 호응을 얻고 있다.
특히 가족 단위 방문객을 위한 참여형 콘텐츠도 눈길을 끈다. ‘전곡리안 서바이벌: 전곡 쌍코뿔이 레이스’는 하루 30개 팀이 참가하는 인기 프로그램으로, 특수 제작된 모형을 활용한 레이스 형식으로 진행된다.
이와 함께 줄다리기, 점프, 활쏘기 등으로 구성된 ‘구석기 올림픽’과 실감형 보물찾기 콘텐츠도 운영 중이다.
개막일에는 전곡역 일대에서 ‘전곡랜드 카니발’이 펼쳐져 지역 동아리와 퍼포머들이 참여한 거리 행진이 진행됐으며, 축제 기간 동안 다양한 무대 공연과 거리 공연이 이어지고 있다.
관광객 편의를 위한 교통 및 연계 프로그램도 마련됐다. 서울과 연천을 연결하는 버스 및 관광열차가 운행 중이며, 연천역을 출발해 재인폭포, 전곡시장, 전곡선사박물관 등을 순환하는 시티투어버스도 운영된다. 이용 요금 일부는 지역화폐로 환급돼 지역 상권 활성화에도 기여하고 있다.
연천군은 이번 축제를 계기로 ‘2029 연천 세계 구석기 엑스포’ 유치를 위한 기반을 다지고, 지역 관광 활성화를 더욱 확대해 나간다는 계획이다.
군 관계자는 “연천 구석기축제는 단순한 체험을 넘어 선사문화를 생생하게 느낄 수 있는 교육형 축제”라며 “남은 기간 동안 더 많은 관광객이 방문해 연천의 매력을 경험하길 기대한다”고 말했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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