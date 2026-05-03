‘연천 구석기축제’ 흥행…다양한 체험형 콘텐츠 인기

연천 구석기축제 입장을 위해 줄을 선 관광객들이 지난 2일 원시인 퍼포먼스 공연 등을 바라보며 대기하고 있다. 연천군 제공

이번 축제는 문화체육관광부 지정 ‘2026~2027 문화관광축제’로 선정되며 지역 대표 행사로서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

연천 구석기축제를 방문한 관광객들이 지난 2일 진행된 원시인 퍼포먼스 퍼레이드 공연을 관람하고 있다. 연천군 제공

연천 구석기축제에 방문한 어린이들이 지난 2일 ‘세계구석기 체험마당’에 마련된 반려돌 만들기 체험 행사에 참여하고 있다. 연천군 제공