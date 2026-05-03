WBG, 국장급 직위에 민진아씨 선임…한국인 네 번째
재정경제부는 세계은행그룹(WBG)이 고위직인 시장 및 거래 상대방 리스크 담당 국장으로 한국인 민진아(사진)씨를 선임했다고 3일 밝혔다.
민 신임 국장은 이화여대에서 수학과 학사 학위, 연세대 국제경영대학원에서 석사 학위를 취득했다. 이후 골드만삭스 등 민간 금융기관에서 경력을 쌓다 2017년 WBG 내 기구인 국제투자보증기구(MIGA)에 선임 신용리스크 담당관으로 입사했다. 2021년부터는 MIGA 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄로 근무해왔다.
WBG 국장급에 한국인이 선임된 것은 소재향 양허성자금 국제협력국장(2014~19), 추흥식 투자운용국장(2016~25), 조현찬 국제금융공사 아태지역 인프라·자원개발국장(2018~19) 이후 이번이 네 번째다. 민 신임 국장은 다음 달 1일 부임 예정이다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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