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캠코·부산아이파크·부산혜성학교, 아동 지원 맞손

입력:2026-05-03 15:20
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지역 밀착형 사회공헌 체계 구축
금융·체육 결합 통합 교육 프로그램 운영
축구교실·현장체험 등 참여 기회 확대

지난달 30일 부산혜성학교에서 열린 어린이날 행사에서 김종수 캠코 부산지역본부장(왼쪽부터), 윤정아 부산혜성학교 교장, 강민구 부산아이파크 대표이사, 김홍섭 단장이 지역동행 사회공헌 교육기부 파트너십을 기념해 촬영하고 있다. 캠코 제공

캠코(한국자산관리공사) 부산지역본부는 지난달 30일 부산혜성학교에서 열린 어린이날 행사에서 부산아이파크, 부산혜성학교와 ‘지역 동행 파트너십’을 구축하고 지역 밀착형 사회 공헌을 본격 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 협력은 발달장애 아동을 대상으로 경제·체육·교육 분야를 아우르는 통합 교육 기회를 제공해 정서적 안정과 사회성 향상을 돕기 위해 마련됐다. 세 기관은 민·관·학 협력체계를 구축해 지역사회 기반의 지속 가능한 지원 모델을 만들겠다는 계획이다.

이날 행사에는 김종수 캠코 부산지역본부장, 윤정아 부산혜성학교 교장, 강민구 부산아이파크 대표 등 관계자들이 참석해 협력 의지를 다졌다. 캠코는 교육 환경 개선을 위한 기부금을 전달하고 임직원들이 행사 안전 지원에 참여하는 등 현장 중심의 봉사활동을 진행했다.


세 기관은 단순 기부나 일회성 지원을 넘어 각자의 전문성을 활용한 지속 가능한 사회 공헌 체계를 구축할 방침이다. 우선 캠코의 ‘똑똑 배움터’ 금융 교실과 부산아이파크의 ‘튼튼 자람터’ 축구교실을 상하반기에 운영한다.

또 축구 경기 관람과 경기장, 기업 견학 등 다양한 체험 프로그램을 통해 발달장애 아동의 사회적 상호작용 경험을 확대하고 자신감과 적응력을 높일 계획이다. 아울러 아동 특성을 반영한 맞춤형 교육 기부 활동을 통해 기존 지원 방식에서 벗어난 통합형 지원을 추진한다.

김 본부장은 “서로 다른 기관이 협력해 특수아동의 경험을 넓히는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 지역사회와 연계한 사회공헌 활동을 지속 확대하겠다”고 말했다.


부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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