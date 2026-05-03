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이광재 ‘추노’한다는 안철수 “분당 주민 마음 후벼파”

입력:2026-05-03 15:19
수정:2026-05-03 15:23
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안철수 국민의힘 의원이 지난 1월 20일 국회 의원회관에서 열린 '대안과 미래' 모임에 참석하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

안철수 국민의힘 의원이 지난 총선 당시 경기도 분당갑에서 맞붙었던 이광재 전 강원도지사의 6·3 보궐선거 하남갑 출마를 강도 높게 비판했다. ‘추노’(도망간 노비를 찾아오는 일)라는 표현을 사용하기도 했다. 이 전 지사와 경쟁할 이용 전 의원의 명예선대위원장을 맡겠다면서다.

안 의원은 3일 페이스북 게시물을 통해 이 전 의원의 명예선대위원장직을 수락했다며 “환승 공천으로 분당을 버리고 자랑인 양 일하겠다고 큰소리치는 민주당 이광재 후보를 추노하기 위해 힘을 보탰다”고 밝혔다. 이 전 지사를 도망친 노비에 빗댄 것이다.

안 의원은 “이 전 지사는 분당 주민께 사죄는커녕 희생자인 양 행동하고 있다. 그를 따르던 민주당 분당 지선 후보들도 축하와 응원의 말을 쏟아내고 있다”며 “분당 주민의 마음을 긁다 못해 후벼 파는 꼴”이라고 규정했다. 그러면서 “이런 만용과 오만, 선거로 심판받아야 한다”고 주장했다.


이 전 지사는 앞서 22대 총선에서 서울 종로구 출마를 검토하다가 접고 안 의원의 지역구인 분당갑에 전략공천됐다. 당시 접전 끝에 웃은 쪽은 안 의원이었다. 지상파 3사 출구조사에서는 이 전 지사가 앞섰으나, 안 의원이 결과적으로 6.55%포인트 차 승리를 거뒀다.

6·3 지방선거를 앞두고 강원도지사 후보군으로 분류되며 여론조사에서 앞서나가던 이 전 지사는 지난 2월 1일 우상호 전 청와대 정무수석을 돕겠다며 불출마를 선언했다. 더불어민주당 지도부는 지난달 27일 이 전 지사를 하남갑에 전략공천했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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