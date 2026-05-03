尹 접견한 전광훈 “윤석열 배짱 없고 변호인은 멍청”
서울서부지법 난동 사태 배후로 지목돼 구속기소 됐다가 보석으로 풀려난 전광훈 사랑제일교회 목사가 윤석열 전 대통령을 향해 “배짱이 없다”고 비판했다.
3일 전 목사의 유튜브 채널에 공개된 ‘광화문 주일 연합 오전 예배’ 영상에 따르면 그는 예배 도중 김학성 강원대 법학전문대학원 명예교수와 대화를 나누며 이같이 말했다. 전 목사는 “헌법에 비상계엄을 할 수 있게 돼 있느냐”고 물었고, 김 교수는 “할 수 있게 돼 있다”고 답했다.
또 전 목사는 윤갑근 전 대구고검장 등 윤 전 대통령 변호인단을 겨냥해 “멍청하다”고 표현하며 “정청래가 법사위원장이어서 내란죄는 뺐는데 그럼 윤 전 대통령은 바로 딱 일어나서 ‘난 대통령 집무실에 간다’ 이래 버리면 그만인데 배짱이 없다”고 주장했다. 이어 “그러면 (여당이) 특검법도 못 만드는 건데 윤 전 대통령도 배짱이 없다”고 재차 비판했다.
지난해 1월 탄핵 심판 당시 국회 탄핵소추단 법률대리인단은 탄핵심판이 형사 소송이 아닌 헌법 재판인 점을 고려해 탄핵소추 사유에서 ‘형법상 내란죄’를 철회했는데, 이때 윤 전 대통령과 그 변호인단이 제대로 대응하지 못했다며 비판한 것으로 풀이된다.
한편 법원은 지난달 7일 전 목사에 대해 당뇨로 인한 비뇨기과 질환 치료 필요성과 도주 우려가 낮다는 점 등을 고려해 사건 관계인 접촉 금지 조건으로 보석을 허가했다.
석방 이후 전 목사는 광화문 일대 보수단체 집회에 잇따라 참석하며 공개 행보를 이어가고 있다. 지난달 12일에는 주말 예배에 화상으로 등장해 “우리는 이겼다”고 주장했다. 지난달 18일과 25일, 전날에도 집회에 나서 발언을 이어가고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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