신세계百 “1층에 명품 대신 100평 카페”…3040 가족 겨냥

신세계백화점 스타필드 하남점 1층에 입점한 테라로사 카페. 신세계백화점 제공

신세계백화점 스타필드 하남점은 지난 29일 스페셜티 커피 브랜드 ‘테라로사’를 오픈했다. 이번 매장(

은 백화점 1층에 테라로사 카페가 입점한 첫 사례라고 신세계백화점은 설명했다.

하남 교산지구를 중심으로 한 신도시 개발도 염두에 뒀다.

교산지구는 2027년부터 약 8만여 명이 순차 입주할 예정이다. 젊은 신혼부부와 영유아 자녀를 둔 가족 단위 고객이 대거 유입될 것으로 전망된다.