신세계百 “1층에 명품 대신 100평 카페”…3040 가족 겨냥
신세계백화점이 신세계백화점 스타필드 하남점 1층에 대형 카페를 입점한다. 일반적으로 명품과 화장품 중심인 백화점 1층에 영패션과 아동 브랜드를 결합해 체류형 공간으로 구현하겠다는 계산이다.
신세계백화점 스타필드 하남점은 지난 29일 스페셜티 커피 브랜드 ‘테라로사’를 오픈했다. 이번 매장(약 330㎡ 규모)은 백화점 1층에 테라로사 카페가 입점한 첫 사례라고 신세계백화점은 설명했다.
카페와 함께 1층에 있는 영패션 브랜드 10개, 아동 브랜드 18개도 새단장했다. 하남 지역 최초로 인기 영패션 브랜드인 레이브, 듀엘링, 아동 브랜드인 아프리콧 스튜디오를 새롭게 열었다.
하남점은 브랜드 수를 과감하게 줄이는 대신 단일 매장 규모와 동선을 기존 대비 약 1.5배 넓혀 쾌적한 쇼핑 환경을 조성했다.
신세계백화점은 “이번 변화는 하남점 상권 특성을 반영한 전략이다”며 “하남점은 30~40대 가족 단위 고객 비중이 약 60%에 달하는 점포로, 단순 쇼핑을 넘어 휴식과 체류 경험에 대한 수요가 높은 것이 특징이다”고 설명했다.
신세계백화점은 이번 전략 수립에 앞서 하남 교산지구를 중심으로 한 신도시 개발도 염두에 뒀다. 교산지구는 2027년부터 약 8만여 명이 순차 입주할 예정이다. 젊은 신혼부부와 영유아 자녀를 둔 가족 단위 고객이 대거 유입될 것으로 전망된다.
박성주 신세계백화점 스타필드하남점장은 “하남점은 가족 단위 고객 비중이 높은 상권 특성을 반영해 쇼핑과 휴식을 결합한 새로운 1층 공간을 선보였다”며 “앞으로도 점포를 찾는 고객 특성에 맞춘 차별화된 콘텐츠를 확대하며 공간 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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