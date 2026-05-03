라이엇 게임즈, ‘발로란트’ 액트 3 맞이 PC방 VAL조각 이벤트
라이엇 게임즈가 5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 ‘발로란트’의 액트 3 업데이트를 맞이해 PC방 VAL조각 이벤트를 다음 달 23일까지 약 8주간 진행한다.
이벤트 페이지에 처음 접속한 플레이어는 VAL조각 100개를 받을 수 있다. 이는 배틀패스로만 얻을 수 있는 레디어나이트 포인트 10개로 교환 가능하다. 이에 더해 PC방에서 ‘발로란트’를 플레이하면 10분마다 조각 10개가 적립된다.
액트 3 업데이트로 처음 선보이는 신규 랭크 모드인 ‘초월 난투’를 플레이할 경우 최대 200개의 조각이 추가로 지급된다.
이벤트 기간 동안 플레이어는 VAL조각을 최대 6900개까지 모을 수 있다.
이벤트 페이지 내 조각 교환소에서 레디어나이트 포인트를 비롯한 각종 인게임 아이템으로 교환할 수 있으며 게이밍 기어와 굿즈 등 다양한 경품 응모에도 참여할 수 있다.
라이엇 게임즈는 ‘리그 오브 레전드’ ‘2XKO’ 등에서 PC방 연계 이벤트를 꾸준히 진행해왔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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