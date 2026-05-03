스마일게이트 희망스튜디오, 김훈 셰프와 ‘아임파인다이닝’ 캠페인
스마일게이트 희망스튜디오가 김훈 셰프가 직접 출연하는 영상 콘텐츠 ‘아임파인다이닝’ 1편을 30일 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.
타이틀인 ‘아임파인다이닝’은 나는 잘하고 있다는 긍정적인 의미와 격식을 갖춘 식사 경험을 결합한 것이다. 요리를 매개로 기부자와 지원 대상자 간 정서적 유대감을 높이고 대중의 기부 참여를 확산하기 위해 제작됐다.
요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사2’에서 화제를 모은 김훈 셰프가 재능 나눔으로 동참했다. 그는 자립을 앞둔 아이들이 거주하는 스마일하우스를 방문해 먹을 음식을 준비했다. 그러면서 아이들에게 완벽하지 않아도 괜찮다는 따뜻한 위로의 메시지를 전하며 진솔한 대화를 나눴다.
영상 공개와 함께 연계 기부 캠페인인 ‘김훈 셰프가 함께하는 희망식탁’도 시작한다. 캠페인 참여를 원하는 사람은 오는 7월 31일까지 기부 플랫폼을 통해 동참할 수 있으며 모인 기부금은 아이들의 자립에 전액 사용된다. 추첨을 통해 선물을 증정하는 이벤트도 함께 열린다.
희망스튜디오는 향후 두 편의 영상을 추가해 총 3편을 순차적으로 선보일 계획이다.
김훈 셰프는 “아이들에게 특별한 한 끼를 전할 수 있어 진심으로 감사했다”며 “작은 관심이 더 많은 기부로 이어지길 바란다”고 소감을 전했다.
권연주 스마일게이트 희망스튜디오 이사는 “영상 콘텐츠와 플랫폼을 결합한 기부 모델로 지속 가능한 나눔 생태계를 확장해 나가겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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