SK브로드밴드는 시민참여형 안전문화 확산을 목표로 서울지방고용노동청, 안전보건공단 서울광역본부와 함께 ‘대국민 안전보건 문화확산 공모전’을 진행한다고 3일 밝혔다.
이번 공모전은 4일부터 29일까지 진행된다. 고용노동부 산재예방 슬로건인 ‘내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게’를 주제로 일터 안전사고 예방과 일상 속 안전 실천 사례, 안전의식 제고를 위한 아이디어 등을 담은 작품이 대상이다.
공모는 초·중·고 학생 부문(포스터)과 성인 부문(사진·일러스트, AI 활용 가능)으로 나뉘어 운영된다. 학생 부문은 창의적 시각을 통한 안전 가치 표현에, 성인 부문은 현장 경험을 반영한 실질적 메시지 확산에 중점을 둔다.
대상·최우수상·우수상 등 총 12점을 선정해 상장과 함께 태블릿PC, 노트북, 호텔 식사권 등을 수여한다. 수상작은 교육 자료와 전시 등 안전문화 확산 활동에 활용될 예정이다.
시상식은 오는 7월 23일 서울상공회의소에서 열리는 산업안전보건의 달 기념식에서 진행된다. 자세한 내용은 행정안전부 ‘소통24’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.
성진수 SK브로드밴드 최고안전보건책임자(CSPO)는 “이번 공모전은 시민 누구나 참여해 안전의 가치를 공유하는 기회”라며 “앞으로도 민관 협력을 통해 안전문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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SK브로드밴드, ‘안전문화 확산’ 대국민 공모전
오는 29일까지 진행
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