SK브로드밴드, ‘안전문화 확산’ 대국민 공모전

오는 29일까지 진행

SK브로드밴드는 시민참여형 안전문화 확산을 목표로 서울지방고용노동청, 안전보건공단 서울광역본부와 함께 ‘대국민 안전보건 문화확산 공모전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

SK브로드밴드 제공