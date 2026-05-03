인천시·국가공사 4곳, 지난해 대기오염물질 375t 감축

인천시청 전경. 인천시 제공

당초 계획했던 투자액 431억원을 40%나 초과 달성한 수치다. 지역 대기질 개선을 위한 참여기관들의 실행력이 입증된 결과로 볼 수 있다.

자체 예산을 적극 투입해 질소산화물(NOx) 256.7t, 황산화물(SOx) 85.4t, 먼지 33.1t을 걷어냈다. 이는 정량적 산출이 가능한 지표만 집계된 것이다. 비정량적 저감 효과까지 고려하면 실제 감축 규모는 확인된 수치를 크게 상회할 것으로 분석된다.

시는

가 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 데이터 기반의 관리체계를 구축하고 항공, 항만, 에너지, 폐기물 등 분야별 17개 세부과제 이행을 밀착 지원하고 있다. 지난 2∼3월에는 주요 사업장을 직접 방문해 현장의 애로사항을 청취하고 개선방안을 논의하는 등 파트너십 강화에 주력했다.

3단계 개선사업은 오는 2029년까지 지속된다.

는 향후 협약 이행 점검과 우수사례 공유를 통해 공동 협력을 더욱 공고히 할 계획이다. 공공기관의 자발적 시설 개선과 시의 행정 지원이 시너지를 내는 ‘

그린 거버넌스’를 통해 인천을 청정 도시로 거듭나게 한다는 구상이다.