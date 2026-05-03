장사 안 되면 컨설팅 받으라?…오세훈 “시민 가르치려는 태도”
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 ‘컨설팅 발언’으로 논란을 빚은 더불어민주당 정원오 후보를 향해 “(시민을) 가르치려고 하는 태도”라며 강하게 비판했다.
오 후보는 3일 서울 종로구에서 열린 ‘서울 선대위-시민동행선대위원장단 간담회’ 직후 취재진과 만난 자리에서 “정치하는 사람은 위로와 해법, 미래 비전을 제시하기 위해 현장을 찾는 것”이라며 이같이 말했다.
오 후보가 비판한 발언은 정 후보가 지난달 25일 남대문시장 상인과 나눈 대화에서 나왔다.
정 후보는 장사가 너무 안 된다고 하소연하는 상인에게 “장사가 왜 안 돼요, 관광객이 이렇게 많은데”라며 “소비 패턴이 바뀐 거니까 계속 이러지 마시고 컨설팅을 한 번 꼭 받아보세요. 진짜 좋습니다”라고 말했다.
오 후보는 “정 후보는 최근 ‘교통이 많이 막히면 공급을 줄이면 된다’고 말해 굉장히 물의를 빚었던 것으로 기억하는데, 이번 사례와 맥락이 같다”며 “정책 소비자인 시민 여러분께 낮은 자세로 다가가 무엇을 도와드릴 수 있을지 (묻는 것이) 시장 후보자로서 더욱 요구되는 덕목”이라고 강조했다.
오 후보 측 박용찬 대변인도 논평을 통해 “힘겨운 민생에 염장을 지른 망언”이라며 “그렇지 않아도 장사가 안돼 억장이 무너지는데 소금을 뿌려댔으니 영세 상인들의 심정이 어떠했겠는가”라고 지적했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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