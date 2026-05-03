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장사 안 되면 컨설팅 받으라?…오세훈 “시민 가르치려는 태도”

입력:2026-05-03 14:39
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더불어민주당 정원오(왼쪽) 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 3일 서울 효창운동장에서 열린 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 ‘컨설팅 발언’으로 논란을 빚은 더불어민주당 정원오 후보를 향해 “(시민을) 가르치려고 하는 태도”라며 강하게 비판했다.

오 후보는 3일 서울 종로구에서 열린 ‘서울 선대위-시민동행선대위원장단 간담회’ 직후 취재진과 만난 자리에서 “정치하는 사람은 위로와 해법, 미래 비전을 제시하기 위해 현장을 찾는 것”이라며 이같이 말했다.

오 후보가 비판한 발언은 정 후보가 지난달 25일 남대문시장 상인과 나눈 대화에서 나왔다.


정 후보는 장사가 너무 안 된다고 하소연하는 상인에게 “장사가 왜 안 돼요, 관광객이 이렇게 많은데”라며 “소비 패턴이 바뀐 거니까 계속 이러지 마시고 컨설팅을 한 번 꼭 받아보세요. 진짜 좋습니다”라고 말했다.

오 후보는 “정 후보는 최근 ‘교통이 많이 막히면 공급을 줄이면 된다’고 말해 굉장히 물의를 빚었던 것으로 기억하는데, 이번 사례와 맥락이 같다”며 “정책 소비자인 시민 여러분께 낮은 자세로 다가가 무엇을 도와드릴 수 있을지 (묻는 것이) 시장 후보자로서 더욱 요구되는 덕목”이라고 강조했다.

오 후보 측 박용찬 대변인도 논평을 통해 “힘겨운 민생에 염장을 지른 망언”이라며 “그렇지 않아도 장사가 안돼 억장이 무너지는데 소금을 뿌려댔으니 영세 상인들의 심정이 어떠했겠는가”라고 지적했다.


박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

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