장사 안 되면 컨설팅 받으라?…오세훈 “시민 가르치려는 태도”

더불어민주당 정원오(왼쪽) 서울시장 후보와 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 3일 서울 효창운동장에서 열린 서울특별시장기 축구대회 개회식에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 정원오 후보를 향해 “(시민을) 가르치려고 하는 태도”라며 강하게 비판했다.

종로구에서 열린 ‘

서울 선대위-시민동행선대위원장단 간담회’ 직후 취재진과 만난 자리에서 “

정치하는 사람은 위로와 해법, 미래 비전을 제시하기 위해 현장을 찾는 것”이라며 이같이 말했다.

정 후보는 장사가 너무 안 된다고 하소연하는 상인에게 “

장사가 왜 안 돼요, 관광객이 이렇게 많은데”라며 “소비 패턴이 바뀐 거니까 계속 이러지 마시고 컨설팅을 한 번 꼭 받아보세요. 진짜 좋습니다”라고 말했다.

오 후보는 “정 후보는 최근 ‘교통이 많이 막히면 공급을 줄이면 된다’고 말해 굉장히 물의를 빚었던 것으로 기억하는데, 이번 사례와 맥락이 같다”며 “

정책 소비자인 시민 여러분께 낮은 자세로 다가가 무엇을 도와드릴 수 있을지 (묻는 것이) 시장 후보자로서 더욱 요구되는 덕목”이라고 강조했다.