대구 달성군 공공기관 개인정보 보호 A등급
대구 달성군은 개인정보보호위원회 주관 ‘2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가’에서 우수 등급인 ‘A등급’을 획득했다고 3일 밝혔다.
전국 1442개 공공기관을 대상으로 한 이번 평가는 40개 법령상 의무사항 이행 여부에 대한 정량 지표와 7개 업무 수행의 적절·충실성에 관한 정성 지표를 토대로 이뤄졌다.
개인정보보호위원회가 최근 발표한 ‘2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가’에 따르면 달성군은 전국 기초지자체 평균(73.2점)은 물론 전체 공공기관 평균(76.5점)을 크게 상회하는 성적을 기록했다. 법령상 의무사항 이행 여부를 점검하는 정량 지표에서 60점 만점을 획득하며 탄탄한 행정 기반을 입증했다. 정보주체 권리 보장과 개인정보 보호 교육 등 정성 지표에서도 두루 우수한 평가를 받았다.
이번 성과는 과거의 성적에 안주하지 않고 전 직원이 합심해 관리 체계를 대대적으로 정비한 끝에 얻어낸 결실이라고 달성군은 평가했다. 앞으로 인공지능(AI) 등 급변하는 신기술 환경에 대응해 보안 그물망을 더욱 촘촘히 짜는 등 내실 있는 보호 체계를 유지할 계획이다.
최재훈 달성군수는 “개인정보 보호는 행정 신뢰의 핵심”이라며 “앞으로도 군민들이 안심하고 행정서비스를 이용할 수 있도록 더욱 견고한 개인정보 보호 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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