“사상 최대 규모”…삼성가 5년간 12조 상속세 완납
삼성 일가가 고(故) 이건희 선대회장의 유산에 대한 상속세 12조원을 5년에 걸쳐 완납했다.
3일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족들은 2021년 4월 상속세 신고 이후 5년에 걸친 분납 절차를 마무리하고 최근 12조원 규모의 상속세를 전액 납부했다.
이번 상속세 규모는 총 12조원으로, 국내 상속세 역사상 최대다. 2024년 기준 국가 전체 상속세 세수(8조2000억원)를 크게 웃도는 수준이다. 재계에서는 대규모 재원이 국가 재정으로 유입되며 복지·보건 등 공공 분야에 일정 부분 기여했을 것으로 보고 있다. 상속세 신고 당시 유족들은 “세금 납부는 국민의 당연한 의무”라며 성실 납부 의지를 밝힌 바 있다.
유족들은 납세와 별개로 사회공헌 활동도 병행해 왔다. 2021년 국립중앙의료원에 7000억원을 출연해 감염병 대응을 위한 중앙감염병병원 건립을 지원하고 있으며, 서울대병원에는 3000억원을 기탁해 소아암 및 희귀질환 환아 치료를 지원하고 있다. 해당 재원은 지난 5년간 약 2만8000명의 환아에게 치료와 진단 기회를 제공하는 데 쓰였다.
이 같은 지원은 생전 “인류의 건강과 삶의 질 향상”을 강조해온 이건희 선대회장의 철학을 계승한 것으로 평가된다. 동시에 ‘상생’을 강조해온 이재용 회장의 경영 기조가 공공의료 영역으로 확장된 사례라는 해석도 나온다.
문화 분야에서도 대규모 사회 환원이 이뤄졌다. 유족들은 2021년 이건희 선대회장이 수집한 미술품 약 2만3000점을 국립중앙박물관과 국립현대미술관 등에 기증했다. 해당 컬렉션의 가치는 최대 10조원 수준으로 추정된다.
이른바 ‘이건희 컬렉션’은 국내 문화 인프라 확충에 기여한 대표 사례로 꼽힌다. 국립중앙박물관은 관련 전시를 통해 연간 관람객 약 650만명을 기록하며 세계 주요 박물관과 어깨를 나란히 했다. 현재 해당 컬렉션은 미국과 유럽 등지에서 순회 전시가 진행되며 한국 문화의 국제적 위상을 높이는 역할도 하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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