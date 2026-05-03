“3일째 정전”…세종시 화재 아파트, 전력 복구 속도
지난 1일 저녁 세종시 조치원읍의 한 아파트에서 화재로 인한 정전이 발생해 주민들이 3일째 불편을 겪고 있다.
3일 시와 세종소방본부에 따르면 지난 1일 오후 8시2분쯤 이 아파트 지하 기계실에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.
인력 75명과 장비 28대를 동원해 진화에 나선 소방당국은 화재 신고 접수 1시간40여분만인 오후 9시38분쯤 불을 모두 껐다.
불이 전기실에서 발생한 만큼 승강기 및 각 세대에 전력이 끊기면서 주민들의 불편이 잇따랐다. 이에 따라 시는 공용 부문에 전력을 먼저 공급할 수 있도록 한국전력과 함께 복전 공사를 진행하고 있다.
지하 기계실의 전선 철거, 청소 작업은 완료됐고 케이블 작업 및 전원 공급 차단기 교체 준비 작업을 진행했다. 현재 단지로 들어온 전력망이 작은 부하 회로로 나눠지도록 하는 배전반 복구 작업이 진행 중이다.
주민 접근이 잦은 지하 주차장에는 임시 조명 설치를 완료했으며 우천 시를 대비해 배수펌프 복구도 마쳤다.
생활 속 불편을 최소화하기 위한 조치도 병행되고 있다.
김하균 시장 권한대행을 중심으로 7개반 20명으로 구성된 재난피해자지원센터를 가동하는 한편 시청 부서별 2명씩 인원을 소집해 생수·얼음·양초·모포 등의 생필품을 배부하고 있다. 거동이 불편한 노인 가구에는 생수를 직접 배달하고 있으며 노인회관에서는 드라이아이스를 세대당 10㎏씩 제공한다.
임시주거시설과 민간 숙박시설도 운영 중이다. 임시주거시설은 4세대 13명이 이용 중이고 민간숙박시설은 329세대 1005명이 신청을 한 상태다.
불편을 겪는 주민들을 위해 재해구호협회는 주민 2000여명이 먹을 수 있는 간식을 지원했다. 세종시소상공인연합회도 전날 간식 1000인분을 지원한 데 이어 이날도 간식 2000인분을 추가로 지원했다.
김 권한대행은 “주민들이 생활에 큰 불편을 겪지 않도록 노력하고 있다”며 “가용한 모든 자원을 동원해 신속히 복구하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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