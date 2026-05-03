“3일째 정전”…세종시 화재 아파트, 전력 복구 속도

세종시 조치원읍 아파트 화재현장에서 주민들이 생수를 받기 위해 줄을 서고 있는 모습. 세종시 제공

주민 접근이 잦은 지하 주차장에는 임시 조명 설치를 완료했으며 우천 시를 대비해 배수펌프 복구도 마쳤다.

불편을 겪는 주민들을 위해

세종시소상공인연합회도 전날 간식 1000인분을 지원한 데 이어 이날도 간식 2000인분을 추가로 지원했다.

세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실에서 발생한 것으로 추정되는 화재현장. 세종소방본부 제공