한국 유조선 호르무즈 봉쇄 후 홍해 두번째 통과
미국과 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 우회로인 홍해를 거쳐 국내로 원유를 실어 나르는 한국 선박이 한 척 추가됐다. 지난달 중순에 이어 두 번째다.
해양수산부는 3일 오전 10시 기준 두번째 한국 국적 선박이 홍해 해역을 통과해 국내로 원유를 운반하는 중이라고 밝혔다. 이 선박은 이달 초 도착할 예정이라고 한다.
앞서 해수부는 지난달 17일에도 한국 선박 한 척이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 선적하고 국내 운송 길에 올랐다고 밝혔다.
해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
미국과 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 한국 관련 선박 스무척이 넘게 여전히 고립돼 있는 것으로 알려졌다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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