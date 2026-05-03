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종묘대제 어가행렬

입력:2026-05-03 13:53
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2026 종묘대제 어가행렬이 3일 서울 광화문을 지나고 있다. 어가행렬은 광화문을 출발, 세종로사거리를 거쳐 종묘로 향한다.

김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

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