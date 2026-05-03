시사 전체기사 종묘대제 어가행렬 입력:2026-05-03 13:53 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 2026 종묘대제 어가행렬이 3일 서울 광화문을 지나고 있다. 어가행렬은 광화문을 출발, 세종로사거리를 거쳐 종묘로 향한다.김지훈 기자 dak@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 野 “미친 짓엔 몽둥이가 약”… ‘공소취소 특검법’ 맹폭 2 李대통령 “법정허용 초과 불법대부 무효…안 갚아도 무방” 3 정원오 “관광객 많은데 왜 장사 안되나”…野 “공감능력 문제 있어” 4 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 5 악수 후 손 닦은 하정우…“유권자가 벌레냐” vs “네거티브 정치” 해당분야별 기사 더보기 1 대통령 ‘과도한 요구’ 발언에 삼전 노조위원장, “우리 얘기 아냐” 딴청 2 “LG유플 얘기” “책임 전가”… 勞勞 갈등 번진 삼전 성과급 논란 3 팍팍해진 서울 ‘내 집 마련’…3분위 소득 20년치 모아야 3분위 아파트 매수 4 “25년 경력 중 가장 흥미진진”…‘신무기’ 깜짝 예고한 차기 애플 CEO 5 규제 당국 골칫거리가 된 ‘가상자산’ 논란 해당분야별 기사 더보기 1 ‘미스 춘향’에 외국인이?…‘춘향 미’에 우크라이나 유학생 2 음주 후 렌터카 몰다 중앙선 침범…7명 중경상 3 종이 오려 5만원권 뚝딱?…위조지폐 만든 30대 징역형 4 성수동 ‘포켓몬 30주년’ 행사에 수만명 몰려…경찰·소방 출동 5 의왕시 내손동 아파트 화재 감식…“가스 폭발 추정” 해당분야별 기사 더보기 1 이란 종전안 제안에 트럼프 “수용 상상하기 어려워” …쳇바퀴 도는 종전 협상 2 ‘뼈 때린 농담’ 남기고 떠난 찰스 3세…트럼프 “스카치 관세 폐지” 귀국 선물 3 푸틴 최측근 “핵전쟁 가능”…트럼프, 이란 개입 거절 직후 강경 발언 4 한국 유조선 호르무즈 봉쇄 후 홍해 두번째 통과 5 주독미군 철수하고, EU 자동차 관세 인상… “전방위 보복” 해석 해당분야별 기사 더보기 1 100% AI로 만든 영화 두 편 이달 개봉… 기대 반 우려 반 2 하정우가 전두환, 손석구가 노태우…윤종빈 신작 ‘보통사람들’ 3 변해버린 미란다…판타지 대신 현실감 더한 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 4 하정우의 전두환·손석구의 노태우 만난다 5 ‘천만 관중’ 야구 인기에… 예능도 드라마도 ‘야구 천하’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 2 모나코 몬테카를로 발레단, 한국서 ‘백조의 호수’ 선보인다 3 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 4 연극 경험, 긴 그리움으로… 무대의상 만드는 ‘한복계 샤넬’ 5 ‘대부분의’ 인류는 주 15시간만 일했다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움” 종이 오려 5만원권 뚝딱?…위조지폐 만든 30대 징역형 李대통령 “불법대부는 무효…안 갚아도 무방” 이란 종전안 제안에 트럼프 “수용 상상하기 어려워” …쳇바퀴 도는 종전 협상 음주 후 렌터카 몰다 중앙선 침범…7명 중경상 ‘미스 춘향’에 외국인이?…‘춘향 미’에 우크라이나 유학생 국내 기름값 5주 연속 상승…전국 평균 2000원대 흐름 계속 [단독] ‘술타기’ 어렵게 입증해도 집유… 재범 막으려면 엄벌해야 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요