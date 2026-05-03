DB 위민스 챔피언십, 원년 대회부터 명품 대회 기준 제시
선수 위한 천연 잔디 드라이빙레인지
갤러리 스탠드 대신한 빈백 설치 호평
KLPGA투어 최초 ‘챔피언스 타임’ 도입
올 시즌 KLPGA투어 6번째 대회로 열린 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억 원)은 올해 창설된 대회다.
하지만 원년 대회답지 않은 코스 세팅과 매끄러운 대회 운영, 그리고 갤러리를 위한 다양한 이벤트 등으로 명품 대회로 성장할 수 있다는 평가를 받았다.
먼저 천연 잔디의 드라이빙 레인지를 빼놓을 수 없다. 대회 코스인 충북 음성군 소재 레인보우힐스CC는 총 27홀이다. 그 중 대회 남-동코스에서 대회가 열리고 있다.
드라이빙 레인지는 대회 기간 중에 운영하지 않은 서코스 18번 홀(파5)에 마련됐다. 그린 앞 100야드 지점 페어웨이에서 티잉 그라운드를 향해서는 샷 연습을, 그린과 주변 벙커에서는 쇼트 게임 연습을 하도록 했다.
선수들은 경기를 마치고 나면 스코어 카드를 제출한 뒤 대기 중인 카트를 이용해 연습장으로 향한다.
한 선수는 “9홀 코스 문을 아예 닫고 연습장으로 내준 경우는 처음 본다”라며 “그 덕에 선수들은 실전에 가깝게 몸을 풀고 나갈 수 있었다. 팬들이 원하는 경기력은 그런 배려와 지원에서 나오는 것이 아닌가라는 생각이 든다”고 했다.
대회 고유의 상징성을 보여주는 우승 트로피도 이번 대회의 주요 흥행 요인 중 하나다.
스폰서인 DB그룹의 시그니쳐 컬러(오렌지색, 녹색, 파랑색)을 토대로 선수들이 보여줄 명품 스윙의 궤적과 레인보우힐스CC 클럽하우스를 모티브로 힘차게 상승하는 아름다운 곡선을 표현했다.
KLPGA투어 사상 최초로 도입된 챔피언스 타임도 빼놓을 수 없다.
우승자가 챔피언 퍼트를 기록한 시각(시, 분, 초)을 현장에서 이름과 함께 각인하는 ‘챔피언스 타임(Champion's Time)’ 세레모니를 대회 전통으로 정착시킨다는 방침이다.
해당 기록은 ‘DB Champion'sLegacy’ 보드로 기록돼 레인보우힐스CC에 전시될 예정이다.
마지막으로 갤러리 스탠드를 대신한 빈백도 DB 위민스 챔피언십의 격을 높힌 요인이다.
미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회인 마스터스의 명물로 자리 잡은 갤러리 간이 의자를 벤치마킹한 이 빈백은 18번홀 그린 주변에 마련됐다.
갤러리를 위한 관람석으로 제공되었던 기존 갤러리 스탠드를 대신한 공간이다. 활용도 및 DB 브랜딩을 동시에 충족시켰다는 평가다. DB그룹 키컬러인 오렌지, 그린, 블루가 연출하는 색의 향연이 축제 분위기를 한층 고조시킨다.
음성(충북)=정대균골프선임기자(kmib.co.kr)
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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