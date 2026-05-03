[단독] “끝날 때까지 끝이 아니다” 정부가 철회한 ‘금융위 해체론’, 금감원 학술지에 등장

이찬진 금융감독원장이 지난해 10월 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의를 듣고 있다. 연합뉴스

금융감독정책과 집행 기능을 금감원에 통합해야 한다고 제안했다. 금융산업정책은 규제 완화와 자금 지원을 주요 수단으로 삼고, 금융감독정책은 규제와 제재를 중심으로 작동하는 만큼 그 기능이 본질적으로 다르다는 지적이다. 금융위가 상반된 두 가지 정책을 동시에 집행하는 것은 모순이라는 의미다. 안 교수는 “가장 시급하게 해결해야 할 과제는 금융위의 역할 재정립과 금융위-금감원의 수직적 이원화 구조를 해소하는 일로 보인다”고 밝혔다.

금융위가 금감원에 대한 지도·감독 권한을 보유한 현 구조에서 금융위의 정책 기능을 견제할 장치가 사실상 없다시피 하다는 점도 문제로 지적했다. 안 교수는