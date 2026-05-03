전남 농수산식품, 올 1분기 수출 20.9% 증가
2억1700만 달러 기록…글로벌 경쟁력 확고
전남도의 농수산물 수출이 올해 3월말 기준 2억1700만 달러를 기록하며 지난해 같은 기간보다 20.9% 증가한 것으로 나타났다.
이는 전국 평균 증가율 7.4%를 크게 상회하는 수치로, 전남 농수산식품의 글로벌 경쟁력이 한층 강화되고 있음을 보여준다.
수출 증가의 주요 원인으로는 김, 음료, 미역 등 가공식품의 수요 확대가 꼽힌다. 김은 스낵김 등 가공식품 수요 증가에 힘입어 1억800만 달러(13.6%↑)를 기록하며 전체 수출을 견인했다. 특히 조미김의 경우 6600만 달러로 20.2%의 높은 성장률을 보였다.
음료 품목은 일본(121.1%↑)과 중국(237%↑) 등 주요 국가에서 수요가 급증해 1500만 달러(63.7%↑)를 기록, 가공식품 수출 성장의 또 다른 축이 됐다. 미역 역시 904만 달러(97.9%↑)로 두 배 가까운 성장률을 기록했다. 전복(10.9%↑)과 분유(28.1%↑)도 고른 성장세를 보였다.
품목별로 살펴보면 김과 음료, 미역 등 가공식품이 수출 증가를 주도하고 있다. 김은 스낵김, 조미김 등 다양한 형태로 가공되어 수출되고 있으며, 음료는 일본과 중국 등에서 큰 폭의 성장세를 보였다. 미역, 전복, 분유 등도 각각 높은 성장률을 기록하며 전남 농수산식품의 경쟁력을 입증했다.
국가별로는 러시아가 69.7%로 가장 높은 증가율을 기록했고, 중국(25.8%↑), 미국(24.4%↑), 일본(14.8%↑) 등 전통적인 주요 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 특히 폴란드 등 유럽 주요국으로의 수출이 47% 이상 증가하면서, 전남 농수산식품의 수출국이 아시아 중심에서 유럽 등으로 다변화되고 있다는 점이 주목된다.
전남도는 최근 중동지역 정세 불안에 따른 해상 운임 급등과 원자재 가격 상승 등으로 어려움을 겪는 수출기업을 위해 현장 중심의 선제적 대응책을 마련하고 있다. 올해 초부터 멕시코, 인도네시아 등 시장개척단을 파견해 신시장 개척에 나서고 있다. 농수산식품 박람회 참가 지원, 해외 판촉 지원 등 다양한 지원책도 강화하고 있다.
지난 3월에는 긴급 간담회를 통해 수출기업의 애로사항을 직접 점검했다. 농수산식품 특화품목 직불금 43억원과 수출 중소기업에 대한 수출보험료 최대 600만원 지원 등 경영안정 대책도 추진 중이다.
특히 4월부터는 중동지역 분쟁에 따른 물류비 급등에 대응해, 중동지역 수출기업 100여개 사에 최대 700만원(그 외 기업은 최대 300만원), 총 3억6000만원의 긴급 수출물류비를 지원하고 있다. 사업 신청은 전남도 수출정보망에서 수시로 가능하다.
신현곤 전남도 국제협력관은 3일 “중동 분쟁 등 대외 불확실성이 큰 시기였지만, 수출 현장의 목소리를 경청하고 물류비를 긴급 투입하는 등 수출기업의 애로사항에 선제적으로 대응하고 있다”며 “앞으로도 수출 현장의 어려움을 실시간으로 파악해 전남 농수산식품의 수출 영토를 지속해서 넓히겠다”고 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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