정부, ‘섬 방문의 해’ 선포… 섬 여행객에 최대 10만원
정부가 올해를 ‘섬 방문의 해’로 선포하고 섬을 찾는 관광객에게 최대 10만원의 여행비를 지원하기로 했다. 저평가된 섬의 매력을 알리고 섬 관광 활성화로 균형발전을 도모하겠는 구상이다.
행정안전부는 여름 휴가철인 오는 7~8월과 ‘2026 여수세계섬박람회’ 기간인 9월 5일~11월 4일 섬을 방문해 1박 이상 머무는 관광객에게 숙박비를 지원하겠다고 3일 밝혔다. 세부 지원 기준과 신청 방법은 이달 18일 개설되는 ‘2026 섬 방문의 해’ 홈페이지에 공개된다.
이밖에 전남도는 ‘전남 섬 방문의 해’를 자체 운영해 여행비를 별도 지원한다. 관광객이 전남 내 섬에서 여객선, 숙박, 체험 행사 등에 20만원 이상 지출한 영수증을 증빙하면 1인당 최대 10만원을 지역 화폐로 환급하는 방식이다. 한국관광공사는 오는 9월 섬 지역에 대한 숙박 할인 행사인 ‘숙박 세일 페스타’를 계획하고 있다.
행안부는 국민이 섬과 지속적인 관계를 맺을 수 있도록 참여형 프로그램도 추진한다. 참여자에게 ‘디지털 도민증’을 발급해 ‘1인 1섬 홍보 캠페인’을 전개한다. 또 행안부와 한국섬진흥원이 매해 선정하는 ‘찾아가고 싶은 섬’ 88곳에 대한 방문 인증 행사를 진행한다.
이와 관련 행안부는 전날 전남 여수시 이순신광장에서 ‘2026년 섬 방문의 해’ 선포식을 열었다. 김민재 행안부 차관은 “우리나라는 3390개의 아름다운 섬을 가진 다도해 관광 국가로, 섬마다 고유한 매력과 가치가 있다”며 “섬 방문의 해를 계기로 더 많은 국민이 섬을 찾아 특별한 여행의 즐거움을 경험하시길 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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