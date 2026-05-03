‘스팀 위시리스트 34주 연속 1위’ 게임 곧 출시
크래프톤 신작 ‘서브노티카 2’, 15일 얼리 액세스
플레이어 친화적 가격 정책 발표도
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈는 ‘서브노티카 2(Subnautica 2)’의 얼리 액세스 출시일을 이달 15일 0시로 결정하고 가격 정책을 밝혔다.
또한 공식 유튜브 채널을 포함한 주요 SNS 채널을 통해 신규 시네마틱 트레일러를 공개했다.
서브노티카 2의 한국 시장 얼리 액세스 판매 가격은 3만3700원으로 책정했다.
이번에 공개된 트레일러는 새로운 수중 탑승물과 장비로 미지의 외계 해양 생태계를 탐험하는 과정을 생동감 있게 그려냈다. 특히 동료들과 함께 신비로운 심해 지형을 조사하던 중 거대한 외계 생명체의 기습을 받고 긴박하게 도주하는 시퀀스를 한 편의 SF 영화처럼 연출했다. ‘서브노티카’ 시리즈 특유의 압도적인 경외감과 생존의 긴장감을 생생하게 전달했다는 평가다.
테드 길(Ted Gill) 언노운 월즈 대표는 “5월 15일, 마침내 전 세계 플레이어들에게 ‘서브노티카 2’를 선보일 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “얼리 액세스 기간 동안 유저분들의 피드백을 바탕으로 게임을 함께 완성해 나가기를 개발진 모두가 진심으로 고대하고 있다”고 밝혔다.
이진형 크래프톤 본부장은 “서브노티카 시리즈가 보여준 깊이 있는 해양 생존 경험이 신작에서 협동 모드와 새로운 외계 행성을 통해 한 단계 더 확장됐다는 점에서, 시리즈를 사랑해온 플레이어들에게도 새롭게 다가갈 작품이 될 것”이라고 말했다.
찰리 클리브랜드와 맥스 맥과이어가 설립한 언노운 월즈에서 제작한 ‘서브노티카 2’는 해양 생존 장르의 지평을 연 ‘서브노티카’ 시리즈의 정식 후속작이다. 지난해 9월부터 현재까지 34주 연속으로 스팀 글로벌 위시리스트 1위를 굳건히 지키고 있는 올해 최고의 기대작 중 하나다.
차기작은 전작과 다른 새로운 외계 행성을 배경으로 하고 있다. 언리얼 엔진5 기반의 그래픽으로 미지의 생태계를 생생하게 구현한다. 특히 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 모드를 도입해 동료와 함께 생존 전략을 설계하고 탐험의 성취를 공유하는 경험을 제공한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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