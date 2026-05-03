박용진, 삼성전자 노사 향해 “끼리끼리 먹자판 잔치, 집안싸움”
국회의원 시절 ‘삼성 저격수’로 통했던 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 성과급 배분 등을 놓고 대치 중인 삼성전자 노동조합과 사측을 동시에 비판했다. 사측은 막대한 이익을 거두고, 노조는 파업을 불사하겠다며 그 배분을 요구하는데 정작 협력·하청업체와 비정규직 등은 철저히 배제돼있다는 취지다.
박 부위원장은 3일 페이스북 글에서 “(삼성전자) 노사 협상 과정을 보면서 매우 씁쓸한 느낌을 갖는다”며 “왜 여러분의 협상 테이블에는 삼성전자가 엄청난 성과를 만드는 과정에 함께한 협력업체, 하청업체, 사내 비정규직에 대한 얘기는 없는가”라고 물었다.
그는 “단가를 높여주고, 동반성장 기금도 만들고, 해당 협력업체에 복지시설을 지원하거나 사내 비정규직 노동자들의 임금도 높여주는 등 다양한 방법을 왜 아무도 제시하지 않는가”라며 “그저 이 천문학적 이익을 두고 동네 사람들 같이 불러 음식 나눌 생각은 안 하고 대문 걸어 잠그고 끼리끼리 먹자판 잔치와 집안 싸움에 몰두하는 모습 솔직히 불편하다”고 꼬집었다.
전태일 열사를 언급하면서 노동자 연대 정신을 촉구하기도 했다. 박 부위원장은 “전태일은 버스비를 털어 배고픈 어린 여공들에게 풀빵을 사주고 자기는 평화시장에서 창동까지 그 먼 길을 걸어 퇴근했다”며 “나부터 챙기겠다고 할 수는 있지만, 나만 챙기겠다면 전태일의 이름은 지우고 시작하는 게 맞을 것”이라고 지적했다.
사측을 향해서도 전향적 태도를 촉구했다. 박 부위원장은 “초거대 ‘갑’인 삼성전자가 이번 영업이익의 일부를 바탕으로 협력업체, 사내비정규직들에 먼저 공동성장 동반성장의 길을 제안하기를 바란다”고 밝혔다.
박 부위원장은 삼성전자가 받는 각종 세제·금융 혜택 등 사회적 지원에 보답해 달라고 당부했다. 그는 “성과급을 둘러싼 파업 갈등을 보며 불편하고 씁쓸한 느낌을 갖는 국민은 저 하나뿐이 아니다”라며 “삼성전자 노사 모두 그 불편한 시선을 잘 이해하고 헤아리지 않으면 이 불편함이 분노로 바뀔 것”이라고 경고했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사