조작기소 특검법 여야 공방 “도둑이 경찰 임명” “진실 돋보기”
더불어민주당이 발의한 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’을 둘러싸고 여야가 주말에도 공방을 이어갔다. 국민의힘과 개혁신당이 “민주주의에 대한 정면 도전” “연성 독재”라고 강력히 비판한 반면, 민주당은 “‘죄 지우개’가 아닌 ‘진실 돋보기’”라고 주장했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 3일 국회 기자간담회에서 “공소취소 특검은 도둑이 경찰을 임명하는 격”이라고 밝혔다. 그는 “누구도 자신의 사건에서 재판관이 될 수 없다는 오래된 법언이 있다”며 “대통령이 특검을 임명하고 그 특검이 임명권자의 재판을 없애자는 것은 근대 법치주의 원칙에 정면으로 반한다”고 강조했다.
최보윤 수석대변인도 “민주당이 기소와 판결의 영역까지 침범해 스스로 최종 심판자가 되겠다는 오만한 발상”이라고 비판했다. 그는 “형사사건의 유·무죄는 오직 법원의 재판을 통해서만 확정돼야 한다는 것이 법치의 대원칙”이라며 “민주당은 재판 중인 사건을 입법으로 없던 일로 만들려 한다”고 지적했다.
조응천 개혁신당 경기도지사 후보도 특검법에 반대하며 수도권 광역단체장 후보자 연석회의를 제안했다. 그는 “민주당이 끝내 공소취소 특검을 밀어붙인다면 법치주의와 삼권분립이라는 헌법 시스템은 송두리째 흔들리고 대한민국의 형사 사법 질서는 형해화될 것”이라며 “역사의 퇴행을 막을 수 있느냐 없느냐, 국권 침탈의 전야처럼 비상한 시국”이라고 주장했다.
민주당은 특검법에 대한 비판이 ‘프레임’이라고 반박했다. 문금주 원내대변인은 서면브리핑에서 “해당 특검법은 결코 범죄를 덮기 위한 장치가 아니다. 조작 수사와 정치적 기소 의혹을 독립적으로 끝까지 규명하기 위한 제도적 수단”이라고 규정했다.
그는 “그럼에도 이를 범죄 은폐로 매도하는 것은 사실에 대한 정면 부정이며, 공적 담론을 심각하게 오염시키는 무책임한 행태”라며 “국민은 결코 동원의 대상이 아니다. 스스로 판단하고 결정하는 민주주의의 주체”라고 강조했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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