광주시, 중동사태 피해 수출입 기업 100억 긴급 지원
업체당 최대 2억원 상당
광주광역시가 중동사태로 인한 원자재 수급 차질과 물류비 상승으로 어려움을 겪고 있는 지역 수출입 기업을 위해 100억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다.
광주시는 배정된 자금이 소진될 때까지 지역 수출입 기업을 대상으로 긴급 경영안정자금 지원 신청을 받는다고 3일 밝혔다.
광주시는 지난해 하반기부터 업력 10년 이하의 수출기업을 대상으로 경영안정자금을 지원해 왔으나, 최근 중동 사태로 인한 경제적 불확실성을 고려해 지원 대상을 모든 수출입 중소기업으로 확대했다.
구체적인 지원 대상은 광주시 일반경영안정자금 지원 대상인 제조 또는 서비스 매출 전업률이 30% 이상의 제조업체와 제조업 관련 서비스업체, 지식서비스업체 등에 해당하면서 2024년 이후 수출입 실적이 있는 중소기업이다. 기업은 한국무역통계진흥원이나 한국무역협회 누리집에서 직접수출실적증명서 또는 수입실적증명서를 발급받아 제출하면 된다.
지원 금액은 업체당 최대 2억원이며, 대출 조건은 2년 거치 일시 상환이다. 광주시는 기업의 금융 부담을 덜어주기 위해 대출 금리 중 2%p를 이자차액보전금으로 지원한다. 특히 이번 지원은 실효성을 높이기 위해 기존 일반경영안정자금을 이용 중인 기업이라도 요건만 충족하면 추가로 신청할 수 있도록 했다.
융자를 희망하는 기업은 광주경제진흥상생일자리재단 누리집 내 ‘자금지원신청(기금융자관리시스템)’에서 신청하면 된다. 재단의 심사를 거쳐 승인서를 발급받은 기업은 12개 협약 시중 은행에서 융자를 진행할 수 있다.
앞서 국제유가 20% 상승을 가정한 광주연구원 분석 결과 광주‧전남의 산업별 산출액은 에너지산업 1.2%, 가공조립업 0.64%, 기초소재 0.59%, 모빌리티 0.38% 감소하는 것으로 추정됐다. 반면 소비자물가는 0.33% 상승하고, 실질 소비는 0.6% 감소하는 등 단기적인 스태그플레이션 발생 가능성이 제기되기도 했다.
광주시 관계자는 “중동 사태로 경영난을 겪는 수출입 기업의 어려움은 여전히 현재 진행형”이라며 “이번 긴급 자금 지원이 지역 기업들의 경영 상황 개선에 실질적인 마중물이 되길 바란다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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