제주 외국인 전용 카지노, 지난해 매출 수직 상승
고객 절반 20~30대
제주도 내 외국인 전용 카지노의 지난해 입장객과 매출이 모두 크게 늘었다.
제주도에 따르면 도내 8개 외국인 전용 카지노의 지난해 입장객은 91만3890명으로, 전년(66만2976명) 대비 37.8% 늘었다. 이에 따라 매출 역시 6465억원으로 같은 기간 4589억원보다 40.8% 증가했다.
고객층의 연령대도 눈에 띄게 변화했다. 20~30대 비중이 51.3%로 절반을 넘어섰다. 이는 2024년 47.9%에서 3.4%포인트 상승한 수치다.
도는 이러한 변화가 여행 형태의 변화와 맞물린 결과라고 풀이했다. 2025년 제주 방문관광객 실태조사에 따르면 외국인 관광객의 개별여행 비중은 91.9%에 이른다. 단체 관광에서 개별 관광 중심으로 재편되는 흐름이 뚜렷하다.
매출 증가에 따라 카지노의 제주관광진흥기금 납부액도 크게 늘었다. 2024년 431억원에서 지난해 620억원으로 43.8% 증가했다.
카지노 업체들은 제주특별법과 제주도 관광진흥기금 운용 조례에 따라 매출액의 1~10%를 기금으로 납부해야 한다. 해당 재원은 도내 관광사업 발전에 쓰인다.
이용객 증가에 맞춰 제주도는 관리·감독을 강화하고 있다. 지난달 7일 도내 카지노 유관기관 8곳과 실무협의회를 열어 건전한 카지노산업 발전 방안을 논의했으며, 합동점검 체계를 통해 불법행위를 사전에 차단하고 운영 투명성을 높여 나가기로 했다.
현재 국내 총 18곳의 카지노 중 8곳이 제주에 있다. 타 지역 카지노는 문화체육관광부가, 도내 카지노는 제주도가 관리·감독을 맡고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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