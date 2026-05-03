포항시, 이달부터 ‘시티투어’ 본격 운영
경북 포항시는 관광객 유치 확대와 체류형 관광 활성화를 위해 이달부터 ‘2026 포항관광 시티투어’를 본격 운영한다고 3일 밝혔다.
올해 시티투어는 화·목·토요일 중심으로 운영하고, 이용 유형에 따라 1박 2일 코스와 30인 단체, 퐝퐝코스(평일예약형, 주말순환형), 7~8월 여름 한정코스 등으로 구성했다.
퐝퐝코스는 기존 남·북구로 나눠 운영하던 노선을 통합해 단일 코스로 개편됐다. 구룡포 일본인 가옥거리, 과메기박물관, 호미곶광장, 죽도시장, 영일대해수욕장, 스페이스워크 등 주요 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있도록 동선을 정비해 이용 편의성을 높였다.
최소 인원 기준도 낮췄다. 평일 예약형 퐝퐝코스는 최소 인원을 15명에서 10명으로, 단체 코스는 35명에서 30명으로 각각 완화했다. 주말 순환형은 최소 인원 제한을 없애 적은 인원으로도 시티투어를 자유롭게 이용할 수 있다.
올해는 코레일 연계 예약 시스템도 도입했다. 열차 승차권 예매와 동시에 시티투어 상품을 함께 예약할 수 있어 관광객 유입 확대가 기대된다.
이용 요금은 성인 기준 1박 2일 코스 1만5000원, 퐝퐝코스와 여름 한정코스는 1만원이다. 예약 및 문의는 포항문화관광 홈페이지 ‘퐝퐝여행’에서 할 수 있다.
이상현 포항시 관광컨벤션도시추진본부장은 “올해 시티투어는 주요 관광지 중심으로 코스를 개편하고 관광객의 이용 편의를 개선해 접근성을 대폭 확대했다”며 “전통시장과 지역 골목 상권 방문을 연계해 관광객의 소비를 촉진하고 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 운영하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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