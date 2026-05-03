직장인 절반 이상 “AI 때문에 채용 줄었다”

직장갑질119가 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 직장인 1000명을 상대로 조사해 3일 공개한 내용에 따르면 직장에 AI 기술이 도입된 뒤 채용이 줄었는지 물었을 때 절반이 넘는 52.4%가 ‘그렇다’고 답했다.

직장에 업무용 챗봇, 생성형 AI 등 AI 기술을 공식적으로 도입했거나 도입 중이라고 답변한 직장인은 전체의 47.1%였는데, 이 중 54.1%는 업무량엔 영향이 없다고 답했다. 오히려 업무량이 늘었다는 비율이 26.7%에 달했다.

직장갑질119는 “AI로 확보된 여유를 추가 업무 수행으로 전환하는 등 AI가 오히려 노동 강도를 높일 수 있다”며 “

노동자들의 목소리가 AI 관련 정책 설계 과정에서부터 충분히 반영돼야 한다”고 주장했다.