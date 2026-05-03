직장인 절반 이상 “AI 때문에 채용 줄었다”
직장인 절반 이상이 인공지능(AI) 탓에 채용이 줄었다고 여긴다는 설문조사 결과가 나왔다.
직장갑질119가 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 직장인 1000명을 상대로 조사해 3일 공개한 내용에 따르면 직장에 AI 기술이 도입된 뒤 채용이 줄었는지 물었을 때 절반이 넘는 52.4%가 ‘그렇다’고 답했다.
직장인들이 AI 기술 도입에도 업무량에 큰 변화를 느끼지 못하고 있다는 점도 확인됐다.
직장에 업무용 챗봇, 생성형 AI 등 AI 기술을 공식적으로 도입했거나 도입 중이라고 답변한 직장인은 전체의 47.1%였는데, 이 중 54.1%는 업무량엔 영향이 없다고 답했다. 오히려 업무량이 늘었다는 비율이 26.7%에 달했다.
직장갑질119는 “AI로 확보된 여유를 추가 업무 수행으로 전환하는 등 AI가 오히려 노동 강도를 높일 수 있다”며 “노동자들의 목소리가 AI 관련 정책 설계 과정에서부터 충분히 반영돼야 한다”고 주장했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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