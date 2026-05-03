유원골프재단, 제주 지역 골프 꿈나무에 4500만 원 장학금 전달

유원골프재단의 2026 골프 꿈나무 장학생으로 선발된 제주 지역 중등부 골프 유망주들이 기념촬영을 하고 있다. 유원골프재단

이번 제주 장학생은 지난 4월 29일부터 30일까지 열린 ‘2026 골프존카운티 오라배 전도주니어골프선수권대회’ 성적을 기반으로 선발됐다. 그 결과 초등부 8명, 중등부 8명, 고등부 10명 등 총 26명의 장학생이 최종 선발됐다.