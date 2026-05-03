유원골프재단, 제주 지역 골프 꿈나무에 4500만 원 장학금 전달
유원골프재단(이사장 김영찬)은 제주 지역 골프 유망주 26명에게 총 4500만원 규모의 ‘골프 꿈나무 장학금’을 전달했다고 3일 밝혔다.
이번 제주 장학생은 지난 4월 29일부터 30일까지 열린 ‘2026 골프존카운티 오라배 전도주니어골프선수권대회’ 성적을 기반으로 선발됐다. 그 결과 초등부 8명, 중등부 8명, 고등부 10명 등 총 26명의 장학생이 최종 선발됐다.
유원골프재단은 2021년부터 제주 골프 유망주를 위한 장학사업을 전개해 오고 있다. 지난해는 장학금 지급 선발 인원을 증원하는 등 지역 스포츠 인재 육성을 적극 지원했다.
이번 대회에서 우수한 성적을 거둬 고등부 장학생으로 선발된 이시은 학생은 “골프존카운티 오라의 아름다운 코스를 경험하며 좋은 성적까지 거둬 더욱 뜻깊다”며 “유원골프재단에서 지원해 주신만큼 뛰어난 골퍼로 성장해 세계적인 선수로 거듭나고 싶다”고 소감을 전했다.
유원골프재단 김영찬 이사장은 “유원골프재단은 골프 유망주들이 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 지원을 지속하고 있다”며 “앞으로도 미래 골프 인재들이 세계적인 선수로 성장할 수 있도록 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.
유원골프재단은 골프 유망주 발굴과 골프산업 발전을 위해 골프 꿈나무 장학생을 비롯해 △국제대회 지원 △유소년 성적우수 장학생 선발 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
오는 6월에는 골프 유망주들의 글로벌 대회 경험 확대를 위해 국제대회 참가 비용 전액을 지원하는 ‘골프 꿈나무 글로벌 골프대회 지원 사업’과 전북 지역 청소년 골프 유망주에게 장학금을 지원하는 ‘골프 꿈나무 장학사업’을 이어갈 예정이다.
골프존그룹은 사회공헌 브랜드 ‘스윙 유어 드림(SWING YOUR DREAM)’을 통해 골프, IT, 문화, 나눔 등 다양한 분야에서 체계적인 지원을 이어가며 나눔과 배려의 경영철학을 실천하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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