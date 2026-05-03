“정선서 솔로 탈출을”…커플 매칭행사 ‘러브 인 정선’
잃어버린 나의 반쪽을 찾아 떠나는 여정이 강원도 정선에서 펼쳐진다.
강원도 정선군은 16일부터 17일까지 1박 2일간 ‘러브 인 정선’을 연다. 정선의 아름다운 자연과 관광지를 연계해 미혼남녀가 자연스럽게 소통하며 인연을 찾을 수 있도록 마련한 커플 매칭행사다. 인구감소 문제 해결과 관계 인구를 늘리기 위한 목적이 있다.
지난해 처음 마련한 ‘솔로 트레인 인 정선’은 16명 선발에 모두 309명이 신청하면서 20대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 특히 참가자 16명 가운데 다섯 커플이 탄생하는 매우 높은 성공률을 달성했다.
이번 행사는 1988년생부터 2000년생까지 직장인 미혼 남녀 각 8명, 총 16명을 대상으로 진행된다.
‘사랑의 성지’로 불리는 로미지안 가든을 주요 무대로 정선의 자연 속에서 로맨스와 힐링을 동시에 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
참가자들은 로미지안 가든에서의 매칭 이벤트, 보물찾기 미션, 정선 5일장 투어, 나전역 일대 체험 등 정선의 매력을 느낄 수 있는 다양한 프로그램에 참여한다.
참가 신청은 6일까지다. 1차 선정 후 개별 연락을 통해 신원 확인 절차를 거쳐 최종 참가자가 확정된다. 행사와 관련된 자세한 문의는 카카오톡 채널 ‘SOLOOFF’로 하면 된다.
참가비는 무료다. 다만 최종 참가자로 선발되면 노쇼 방지를 위해 보증금을 받는다. 행사 참석 후에 전액 환급해 준다.
신원선 관광과장은 3일 “젊은 세대가 정선을 다시 찾고 싶은 ‘사랑의 여행지’로 각인될 수 있도록 매력적인 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴하겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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