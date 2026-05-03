칸첸중가 미답봉 ‘사트 피크’, 韓 원정대가 처음 올랐다
한국 원정대가 지금껏 공식 등정된 적 없는 히말라야의 미답봉에 세계 최초로 도달했다.
3일 대한산악연맹 등에 따르면 안치영 대장을 필두로 구성된 원정대는 2일(현지시간) 오후 4시15분쯤 네팔 히말라야 칸첸중가 지역 샤르푸 산군의 미답봉 사트 피크(SAT PEAK·해발 6220m) 등정에 성공했다.
총 7명으로 꾸려진 원정대는 지난달 11일 출국해 베이스캠프를 구축하며 등반을 준비한 끝에 28일 베이스캠프를 출발했다. 이 중 안치영 원정대장과 이상국, 이의준 대원이 정상을 밟았다.
사트 피크는 가파른 설벽과 날카로운 빙능선, 바위와 얼음이 뒤섞인 구간이 이어지는 고난도 루트를 지녀 그간 미답봉으로 남아 있었다. 2022년 이탈리아 원정대가 해발 6100m 고도의 전위봉까지 오르는 데 성공했으나, 정상을 남겨두고 돌아서야 했다.
이번 등정은 소규모 등반대가 산소 기구나 외부 도움 없이 자력으로 등반하는 ‘알파인 스타일’로 진행됐다. 조좌진 대한산악연맹 회장은 “이번 세계 초등정 성공은 대한민국 산악인의 저력과 불굴의 도전 정신을 전 세계에 알린 역사적 성과”라고 평가했다.
원정대는 오는 10일 인천공항을 통해 귀국할 예정이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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