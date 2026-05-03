5월 대구 축제로 물든다…판타지아대구페스타 개최
대구 대표 축제들을 한 번에 즐길 수 있는 ‘2026 판타지아대구페스타’(이하 판대페) 봄축제가 8일 개막한다.
3일 대구문화예술진흥원에 따르면 판대페는 2022년 가을부터 시작됐다. 따로 열리던 축제들을 시기와 성격 등을 고려해 묶었다. 봄 가을로 나눠 연 2회 개최한다. 이번 봄축제는 ‘시즌8. 스페이스 히치하이커’를 슬로건으로 정해 전통과 공연, 전시, 청년예술 분야 등의 6개 축제를 통합했다. 17일까지 10일 동안 도심 순환형 축제로 열린다. 체류형 관광 활성화와 지역상권 연계 소비 촉진을 통한 문화관광도시 경쟁력 강화를 목표로 대만 관광 관계자·인플루언서 대상 팸투어도 함께 추진된다.
대구약령시한방문화축제(7~10일)는 중구 약령시 일원에서 열린다. 전통 한방 문화를 기반으로 한 대표 역사문화축제로 전통 제례의식 재현, 전승기예(한약재 썰기) 경연대회 등 체험형 축제로 열린다.
동성로 일원에서 열리는 제37회 동성로축제(8~10일)에서는 다양한 거리 공연과 이벤트를 즐길 수 있다. 동성로 청년버스킹도 8일과 13일, 15일 진행돼 시너지 효과를 낼 것으로 예상된다. 대구탑밴드 경연대회는 9일 오후 5시 코오롱야외음악당에서 열린다. 대구 지역에서 활동하는 5개 밴드 공연을 감상할 수 있다.
달서구 이곡장미공원에서 열리는 ‘장미꽃 필 무렵’(15~17일)은 ‘로즈 판타지 인 달서’ ‘장미왕국의 하루’ 등을 주제로 운영된다. 개막 축하공연과 버스킹, 체험 프로그램, 플리마켓, 포토존 등 다양한 콘텐츠가 마련돼 있다.
대구간송미술관에서는 기획전 ‘추사의 그림 수업’(7월 5일까지)이 열리고 있다. 추사 김정희 탄생 240주년을 기념하기 위해 국보와 보물을 포함한 추사의 주요 작품을 전시하고 있다. 축제 기간 동안 대구간송미술관과 대구미술관 입장료 30% 할인 혜택을 제공한다. 대구시티투어 도심순환노선 이용객에게는 50% 할인 혜택이 적용된다.
방성택 대구문화예술진흥원 문화예술본부장은 “판대페는 개별 축제를 연결해 도시 전체를 하나의 축제 공간으로 확장하는 데 의미가 있다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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