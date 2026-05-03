5월 대구 축제로 물든다…판타지아대구페스타 개최

지난해 대구약령시한방문화축제 모습. 대구약령시 제공

'2026 판타지아대구페스타' 포스터. 대구문화예술진흥원 제공

운영된다. 개막 축하공연과 버스킹, 체험 프로그램, 플리마켓, 포토존 등 다양한 콘텐츠가 마련돼 있다.