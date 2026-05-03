조정식, 대통령 정무특보 사임… 국회의장 후보등록 수순
조정식 더불어민주당 의원이 차기 국회의장 도전을 사실상 공식화하며 대통령 정무특별보좌관에서 물러났다.
조 의원은 3일 엑스(X)와 페이스북 등을 통해 “오늘 이재명 대통령 정무특보직을 내려놓는다”고 밝혔다.
그는 “지난해 12월 28일 임명 이후 4개월, 당·정·청을 하나로 잇는 ‘소통의 가교’로 막중한 책임감으로 일했다”며 “이재명정부의 성공을 위해 집권여당이 한 호흡으로 가도록 국정 현안의 길목마다 엇박자 없이 조율해왔다”고 말했다.
그러면서 국회의장 도전을 시사했다. 조 의원은 “이제는 더 담대한 길 앞에 서고자 한다. 국민주권 국회·민생 국회를 향한 발걸음을 더 낮은 자세로, 힘차게 내딛겠다”며 “6선의 검증된 안정감으로 국민께서 주신 소명에 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조했다.
이 대통령은 조 의원의 해당 게시물을 자신의 엑스 계정에 공유하며 “그간 수고 많으셨다. 언제나 함께 해주셨는데 진심으로 감사하다”고 덧붙였다.
조 의원은 오는 4일 당내 국회의장 경선에 후보 등록할 예정이다. 민주당은 11~12일 권리당원 온라인 투표(20%)와 13일 의원 현장 투표(80%)로 차기 국회의장 후보를 뽑는다.
이번 경선은 3파전으로 흐를 전망이다. 현역 최다선인 조 의원(6선)에 5선 김태년·박지원 의원까지 치열한 경쟁을 벌일 것으로 예상된다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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