완주서 일가족 일산화탄소 중독…1명 중상·4명 경상
아궁이 불 뗀 뒤 잠 들어
전북 완주로 여행을 온 일가족이 일산화탄소 중독으로 보이는 사고를 당해 1명이 중상을 입고, 4명이 경상을 입었다.
3일 전북특별자치도소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시31분쯤 전북 완주군 상관면의 한 주택에서 30대 A씨와 자녀 4명 등 5명이 쓰러진 채 발견됐다.
지인의 신고로 출동한 소방당국은 의식을 잃은 A씨를 병원으로 이송, A씨는 현재 회복중인 것으로 전해졌다.
A씨의 자녀 4명은 어지럼증과 두통 등을 호소했으나 건강에는 이상이 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 이들이 전날 지인의 집에서 아궁이에 불을 뗀 뒤 잠에 들었다가 일산화탄소 중독 증세를 보인 것으로 추정하고 있다.
당국은 A씨와 그의 지인 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
완주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사