부산시, 시민참여 통학로 본격화… 안전한 등굣길 만든다

영도 사고 계기 통학로 개선 본격화

보행전용 통학로·드롭존 확대 추진

명칭 공모·통합디자인으로 인식 확산

남천초등학교 일대에 조성 예정인 보행자 전용 보도 구상안으로, 차량 통행을 최소화하고 학생 보행 안전을 강화하는 설계가 반영돼 있다./부산시 제공

부산시가 시민 참여를 기반으로 한 통학로 개선 사업을 본격화한다. 단순 보행환경 정비를 넘어 ‘안전한 등굣길’ 모델을 구축하겠다는 구상이다.



부산시는 지난달 30일 시청에서 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길 민관협의체 회의’를 열고 시민참여 기반 통학로 조성사업 추진 성과를 공유했다고 3일 밝혔다.



이번 회의는 첫 회의와 안전지킴이 발대식 이후 진행된 사업을 점검하고 정책 과정에 시민 참여를 확대하기 위한 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 회의에는 시와 경찰, 교육청 등 유관기관을 비롯해 교통·교육 전문가와 학부모, 시민단체 관계자들이 참석했다. 이날 회의에서는 민관협의체 위원 2명이 추가 위촉돼 협의체 기능도 보강됐다.



이날 회의에서는 학교 주변 안전통학로 조성사업 추진 현황과 주요 검토 사항이 공유됐다. 특히 부산동여자고와 남천초등학교를 대상으로 한 ‘보행자 전용 보도’ 시범사업 진행 상황이 보고됐다. 시는 주민설문과 교통안전 심의, 실시설계 등 후속 절차를 이어갈 계획이다.



또 단절된 통학로 개선과 어린이 승하차구역(드롭존) 설치 등을 포함한 부산형 통학로 모델을 개발하고 시범 대상지 3곳을 추가 선정할 방침이다.







시는 앞으로 민관협의체를 중심으로 협업과 시민 참여를 확대하고 ‘15분도시’ 정책과 연계해 안전한 보행환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.



성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “안전한 통학로는 도시 안전과 직결된 핵심 정책”이라며 “민관이 함께 아이들이 안심하고 걸을 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 907 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 시민 참여를 기반으로 한 통학로 개선 사업을 본격화한다. 단순 보행환경 정비를 넘어 ‘안전한 등굣길’ 모델을 구축하겠다는 구상이다.부산시는 지난달 30일 시청에서 ‘15분도시 안전한 학교 가는 길 민관협의체 회의’를 열고 시민참여 기반 통학로 조성사업 추진 성과를 공유했다고 3일 밝혔다.이번 회의는 첫 회의와 안전지킴이 발대식 이후 진행된 사업을 점검하고 정책 과정에 시민 참여를 확대하기 위한 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 회의에는 시와 경찰, 교육청 등 유관기관을 비롯해 교통·교육 전문가와 학부모, 시민단체 관계자들이 참석했다. 이날 회의에서는 민관협의체 위원 2명이 추가 위촉돼 협의체 기능도 보강됐다.이날 회의에서는 학교 주변 안전통학로 조성사업 추진 현황과 주요 검토 사항이 공유됐다. 특히 부산동여자고와 남천초등학교를 대상으로 한 ‘보행자 전용 보도’ 시범사업 진행 상황이 보고됐다. 시는 주민설문과 교통안전 심의, 실시설계 등 후속 절차를 이어갈 계획이다.또 단절된 통학로 개선과 어린이 승하차구역(드롭존) 설치 등을 포함한 부산형 통학로 모델을 개발하고 시범 대상지 3곳을 추가 선정할 방침이다.시는 정책 확산을 위해 통합 디자인 개발과 명칭 공모도 추진한다. 지난 3월 진행된 명칭 공모에는 2076건이 접수됐으며 최종 선정 결과는 향후 정책 홍보에 활용될 예정이다.시는 앞으로 민관협의체를 중심으로 협업과 시민 참여를 확대하고 ‘15분도시’ 정책과 연계해 안전한 보행환경을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “안전한 통학로는 도시 안전과 직결된 핵심 정책”이라며 “민관이 함께 아이들이 안심하고 걸을 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지